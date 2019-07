Ve věku 75 let zemřela Russi Taylorová, hlas myšky Minnie

Glendale (USA) - Herečka Russi Taylorová, jejímž hlasem víc než třicet let v USA mluvila myška Minnie, družka myšáka Mickeyho, zemřela v pátek v Kalifornii ve věku 75 let. Oznámil to podle agentury AP šéf společnosti Walt Disney Bob Iger. Příčina úmrtí zveřejněna nebyla.

Taylorová byla provdána za muže, který ve studiu seděl proti ní a namlouval myšáka Mickeyho. S Waynem Allwinem žila od roku 1991 do jeho smrti v roce 2009.

Rodačka z Cambridge ve státě Massachusetts se stala hlasem Minnie v roce 1986, když v konkurzu porazila přes 200 uchazeček. Jejím hlasem Minnie mluvila ve všech disneyovských projektech, ve filmu, televizi i zábavních parcích.

"S odchodem Russi Taylorové ztratila Minnie svůj hlas," řekl Bob Iger. "Minnie a Russi už víc než 30 let společně bavily miliony lidí po celém světě. Díky tomuto partnerství se Minnie stala globální ikonou a Russi jednou z Disneyho legend," dodal.

"Byla tak úžasná, zábavná a milá jako Minnie, a stejně tak talentovaná a skromná," uvedl Bill Farmer, který namlouval postavičku Goofyho.

Taylorová poskytla hlas také řadě dalších disneyovských postaviček i dalším včetně spolužáka Barta Simpsona Martina Princeho.