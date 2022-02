Ve věku 74 let zemřel americký novinář a satirik P. J. O'Rourke

Washington - Ve věku 74 let zemřel americký novinář, politický satirik a populární spisovatel P. J. O'Rourke. Muž, který se proslavil jako šéfredaktor dnes již zaniklého humoristického časopisu National Lampoon, byl autorem více než 20 knih, včetně několika bestsellerů.

"P. J. byl jedním z významných hlasů své generace. Byl také po více než 40 let blízkým kamarádem a partnerem," uvedl Morgan Entrekin, ředitel nakladatelství Grove Atlantic. Podle něj se O'Rourke zásadně podílel na tom, že si nakladatelství zachovalo svou nezávislost. O'Rourkea označil za velký talent, jehož bystré zpravodajství a schopnost psát velmi humorně neměly obdoby.

Spisovatel, celým jménem Patrick Jake O'Rourke, měl na svém kontě více než 20 knih věnovaných politice, ekonomice a autům. Dvě z těchto publikací zařadil list The New York Times na seznam bestsellerů, šlo o knihu Parliament of Whores, ve kterém O'Rourke použil humor k vysvětlení vnitřního fungování politiky ve Washingtonu, a Give War a Chance, což je kniha o mezinárodních konfliktech a krizi. O'Rourkeovy články také otiskla řada známých amerických časopisů.

Ačkoliv O'Rourke patřil ke konzervativcům s libertariánskými názory, jeho humor neměl fanoušky pouze mezi stoupenci politické pravice, píše zpravodajský web BBC. Za jeden z jeho zapamatovatelných výroků přitom označuje tvrzení, že demokraté slibují, že vás vláda učiní "chytřejšími, vyššími, bohatšími a odstraní plevel z vašeho trávníku", zatímco republikáni tvrdí, že vláda nefunguje, pak jsou zvoleni a dokazují to.

O'Rourke vyrostl v Toledu v americkém státě Ohio. Po dokončení studia na Miamské univerzitě se přestěhoval do Baltimoru v Marylandu, kde studoval na Univerzitě Johnse Hopkinse. V začátcích své kariéry pracoval pro menší noviny v Baltimoru a v New Yorku. Na počátku 70. let nastoupil do National Lampoon, kde se později stal šéfredaktorem. Na volné noze pracoval také pro časopisy The Atlantic Monthly, Esquire či Vanity Fair a byl ředitelem zahraniční redakce časopisu Rolling Stone. Byl členem konzervativního think tanku Cato Institute, ale také pravidelným hostem levicově orientované televize MSNBC. Pravidelně kritizoval demokratické prezidenty, ale v roce 2016 podpořil demokratku Hillary Clintonovou místo republikána Donalda Trumpa. O'Rourkea měl manželku Tinu a tři děti.