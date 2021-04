Ve věku 50 let zemřel americký rapper DMX

New York - Necelý týden po těžkém infarktu dnes zemřel americký rapper DMX. Bylo mu 50 let. S odkazem na jeho rodinu o tom napsala agentura AP. DMX, vlastním jménem Earl Simmons, byl významnou osobností hip-hopu z konce 90. let a počátku let 2000.

Autor hitů a Party Up (Up in Here) a X Gon' Give It To Ya zemřel po těžkém srdečním infarktu. Převezen do nemocnice ve White Plains ve státě New York byl 2. dubna. Poslední dny před smrtí byl podle rodiny na přístrojích a zemřel dnes obklopen příbuznými. DMX měl 15 dětí.

"Earl byl bojovník, který bojoval až do samého konce. Svou rodinu miloval celým svým srdcem a vážíme si času, který jsme s ním strávili," uvedla rodina s tím, že rapperova tvorba "inspirovala nespočet fanoušků po celém světě a jeho ikonické dědictví bude žít navždy".

S umělcem známým také jako Dark Man X v minulosti spolupracovali například rappeři JAY-Z, Ja Rule a LL Cool J. Objevil se také v několika filmech včetně snímku Romeo musí zemřít (2000) či Od kolébky do hrobu (2003).

DMX se narodil v roce 1970 ve městě Mount Vernon v New Yorku. Mnoho let se potýkal s drogovou závislostí, kvůli níž byl opakovaně na léčení. Během svého života byl opakovaně zadržen a uvězněn. Odpykal si například tresty za týrání zvířat, držení drog a zbraní či bezohlednou jízdu. V posledních letech se podle AP věnoval také dobročinnosti.