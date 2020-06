Ve Světlé n. S. se představili skláři z Vysočiny

Světlá nad Sázavou (Havlíčkobrodsko) - Menší sklárny na Vysočině i podniky zaměstnávající desítky lidí spoléhají při obchodování především na export. Společnost Brokis, která má stejného majitele jako Sklárna Janštejn, dodává do 90 zemí světa. Koronavirovou krizi pocítily, sklárny ale nebylo nutné zavřít, ani propouštět zaměstnance. ČTK to řekla Adéla Čapková z obchodního oddělení společnosti Brokis, která se stejně jako asi dvě desítky dalších výrobců skla dnes představila ve Světlé nad Sázavou při Zámeckém sklářském dni.

Sklárna Janštejn se zaměřuje na osvětlovací sklo. Zaměstnává asi 80 lidí. Brokis je tvůrce moderního nadčasového skla do interiéru zaměstnávající asi pět desítek lidí. Ve Světlé nad Sázavou představila svá ikonická osvětlení. "Tady na stánku máme dvě kolekce, které jsou pro Brokis typické, jsou na trhu už několik let. Konkrétně Muffins tady slaví desetileté výročí a kolekce Balloons je z roku 2011. Je to design od Lucie Koldové a Dana Yeffeta. Lucie Koldová je nyní kreativní ředitelkou firmy Brokis," řekla Čapková.

Svou tvorbu ve Světlé nad Sázavou předvedla i Huť Anna z Bělé u Ledče nad Sázavou. Od roku 1994 za ní stojí sklář Anton Štrbáň a jeho žena Jana Třísková. Huť vytváří repliky barokního skla původními metodami. "Naší specialitkou je technika a la vitráž, jsou to barevná zrníčka nebo fleky lemované jinou barvou, máme 58 různých variant," řekla Třísková. Odběrateli barevného skla je podle ní především Amerika.

Součástí sklářského zámeckého dne byla vernisáž výstavy Sklo mluví skrz staletí a křest plastiky Pocta sklářů. Podle autora námětu, havlíčkobrodského malíře a sklářského výtvarníka Jana Exnara je to sklářská galaxie s řadou planet.