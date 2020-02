Ve světě je patrná stále destruktivnější dynamika, řekl Steinmeier

Mnichov - Ve světové politice je podle německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera patrná stále destruktivnější dynamika: rok od roku se vzdalujeme od mezinárodní spolupráce směřující k míru. Steinmeier, podle něhož za to může i nacionalismus mocností, to dnes řekl na úvod 56. mnichovské bezpečnostní konference. Konkrétně kritizoval Rusko, Čínu a Spojené státy.

"Rusko, ať už právem, nebo neprávem dotčené a odcizené, nejen že bez ohledu na mezinárodní právo anektovalo Krym. Učinilo vojenskou sílu a násilnou změnu hranic na evropském kontinentu znovu prostředkem politiky," uvedl německý prezident.

Také Čína podle něj mezinárodní právo akceptuje selektivně, když nejde proti jejím zájmům. "Její počínání v Jihočínském moři znepokojuje sousedy v regionu. Její postup vůči menšinám ve vlastní zemi znepokojuje nás všechny," prohlásil Steinmeier.

"A náš nejbližší spojenec, Spojené státy americké, se za současné vlády zříkají i myšlenky mezinárodního společenství," poznamenal s tím, že podle nynější americké vlády má každý své zájmy stavět nad zájmy všech ostatních. "Jakoby se myslelo na všechny, když každý myslí na sebe. 'Great again' - a když je nutné, tak i na náklady sousedů a partnerů," uvedl v narážce na volební slogan amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Odklon od mezinárodního práva k právu silnějšího podle bývalého německého ministra zahraničí škodí všem. Jednak nás vrací do doby, kdy každý hledal svou bezpečnost na úkor druhých, což vede k nedůvěře, většímu zbrojení a v důsledku menší bezpečnosti. Jednak brání tomu, aby mezinárodní společenství nacházelo společné a přesvědčivé odpovědi na otázky a problémy, které ani největší země nemohou řešit samy, jako jsou například klimatické změny. Ústup od mezinárodního k nacionálnímu tak podle Steinmeiera vede do slepé uličky, do temné doby.

Problém vidí čtyřiašedesátiletý politik také uvnitř sedmadvacítky. "Když se dnes podíváme na Evropskou unii, tak vidíme hospodářskou divergenci, místo konvergence. Vidíme politické a stále více i ideologické příkopy," řekl.

Evropa, na jejíž úspěšné integraci už nemají zájem velké mocnosti, ale podle Steinmeiera nesmí selhat; je i německým elementárním národním zájmem. "Evropa musí formulovat svou vlastní odpověď na obrovský posun sfér moci a vlivu, na nové politické a vojenské těžké váhy na mezinárodním jevišti," míní.

Po větší soběstačnosti Evropy opakovaně volá také německá kancléřka Angela Merkelová i další přední politici.