Ve Strakonicích bude kandidovat i Trikolóra, ANO mění lídra

Strakonice - V opakovaných komunálních volbách ve Strakonicích bude v prosinci nově kandidovat Trikolóra, kterou před časem založil Václav Klaus mladší. Hnutí Strakonická Veřejnost, které loni zvítězilo, postaví zcela stejnou kandidátku. ANO změní lídra, některé strany jako ČSSD naopak tentokrát kandidovat nebudou, zjistila ČTK. Přesný počet kandidujících bude známý tuto středu 9. října odpoledne. Loni šlo do voleb ve Strakonicích 14 stran a hnutí.

Ve městě s 24.000 obyvateli vyhrálo loni komunální volby vládnoucí hnutí Strakonická Veřejnost, získalo 51,1 procenta hlasů. Karel Jánský (Změna pro Strakonice) ale podal stížnost. Následoval vleklý proces, kdy Krajský soud v Českých Budějovicích dvakrát rozhodl, že volby jsou neplatné, přičemž Strakonická veřejnost proti oběma rozhodnutím podala ústavní stížnost. Ústavní soud nakonec rozhodl, že se volby 14. prosince zopakují. Jánský tvrdil, že v radničním zpravodaji, na výlepových plochách i sloupech lamp bylo hnutí Strakonická Veřejnost zvýhodněno.

Strakonická Veřejnost již kandidátku podala. "Všech 21 kandidátů bude stejných, bez změny pořadí," řekl ČTK za hnutí místostarosta Rudolf Oberfalcer. Nově kandiduje Trikolóra, lídra zatím zveřejnit nechce, řekla ČTK mluvčí hnutí Trikolóra Ivana Kerlesová. Nově nebude kandidovat ČSSD, která loni získala 2,2 procenta hlasů. "Rozhodli tak na okresním předsednictvu," řekl ČTK tajemník jihočeské ČSSD Karel Vrkoč.

Společně v trojkoalici půjdou do voleb ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. "Podařilo se nám spojit všechny tři subjekty dohromady. Jedničkou kandidátky bude bývalý poslanec TOP 09 Martin Gregora," řekl ČTK předseda jihočeské ODS Martin Kuba. Kandidátku podají i Jihočeši 2012, kteří Strakonickou Veřejnost dlouhodobě kritizují. Budou mít ale nového lídra, místo loňského Pavla Vondryse. "Rozhodli jsme se dát příležitost hlasovat i těm, kteří předchozího lídra volit nechtěli. Udělali jsme změnu," řekl ČTK bývalý starosta Vondrys. Jméno lídra zveřejní 9. října.

Jánský, který podal na loňské volby stížnost, bude s hnutím Změna pro Strakonice kandidovat v koalici se STAN. Bude lídrem. Oproti loňskému roku budou, jak řekl ČTK Jánský, na kandidátce drobné personální změny.

ANO do voleb jde, mění ale lídra. Nově jím bude Alfons Smolej, byl loni na pátém místě, lídrem byl Petr Sojka. "Kandidátka se změnila hodně, je tam výrazná změna, kvůli volebnímu výsledku v minulém roce (ANO získalo 4,9 procenta - pozn. red.) Tuto podobu kandidátky si určili členové hnutí ve městě Strakonice," řekl ČTK krajský šéf ANO Libor Moravec.

Piráti stejně jako loni nekandidují. Předsedkyně místního sdružení Piráti Strakonicko Veronika Kovářová ČTK řekla, že ve sdružení není žádný člen strany bydlící ve Strakonicích. Volba pro město kandidovat bude, jak řekl ČTK nynější místostarosta Josef Štrébl, jenž bude opět lídrem, jdou do voleb po "po dlouhém váhání".

Kandidátku postaví i Svoboda a přímá demokracie (SPD), lídrem bude koordinátor strakonické buňky Zdeněk Hofmann. ČTK to řekl poslanec SPD Miloslav Rozner. Kandiduje i KSČM, lídrem bude místo Milady Vlasákové devětapadesátiletá Marie Pavlovičová. ČTK to řekla mluvčí strany Helena Grofová. Hnutí bývalého místostarosty Milana Jungvirta Společně pro Strakonice letos kandidovat nebude. "Tohle nemá cenu. Soud řekl, že ve volbách podváděli, a přesto mohou dál do voleb? Bude to pořád stejné, to nemá žádný význam," řekl ČTK Jungvirt.