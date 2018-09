Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - V zoologické zahradě ve Dvoře Králové odoperovali jednoho z nejnebezpečnějších hadů světa kobru černou. Opakované zanícení jedového váčku si ve středu 5. září vyžádalo zásah veterináře, uvedla pro ČTK mluvčí zoo Andrea Jiroušová.

Před samotnou operaci museli pracovníci zoo využít speciální systém na odchyt jedovatých hadů. "U jedovatých hadů je potřeba před aplikací tišících prostředků zajistit, aby nedošlo k jakémukoli kontaktu s člověkem," uvedla Jiroušová.

Prudce jedovatého hada ošetřovatelé odchytli do vaku, který ústí do průhledné plastové trubice. "Vak se přiloží pomocí speciální konstrukce ke dnu odchytové boudičce, která je součástí každého terária. Jakmile otevřeme dno bedny, had spadne do připojeného pytle a instinktivně zamíří za světlem, tedy do plastové trubice. Jakmile má had hlavu v trubici, uklidní svůj pohyb a veterinář skrz pytel píchne anestetika," uvedl ošetřovatel zoo Martin Smrček.

Podle něj kobra třetím rokem trpí chronickými záněty jedového váčku, které nelze léčit jiným způsobem než operačním zákrokem. V minulosti pracovníci dvorského safari parku jedový váček při operaci pouze vyčistili, tentokrát se ale po dohodě s veterinářem rozhodli jedovou žlázu odebrat úplně. "Onemocnění se už několik let opakuje, navíc jsme po uspání a otevření rány zjistili, že se zánět oproti předchozím rokům rozšířil. Tím, že jsme odebrali celou žlázu, by se záněty už neměly vracet," řekl Smrček.

Jestli operace kobry byla úspěšná, se teprve ukáže. "Ošetřovatelé nyní budou sledovat její zdravotní stav," dodala Jiroušová.

Prudce jedovatá kobra černá je největším africkým druhem kober, může dorůst délky až tří metrů a obývá oblasti západní a střední Afriky. Dvorská zoo chová jedovaté hady od začátku roku 2014, kdy byla otevřena expozice Jedovatá Afrika. V současnosti tam mají 13 druhů.