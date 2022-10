Vážná nehoda zkomplikovala dopravu na I/35 před Libercem ve směru od Chrastavy

Liberec - Vážná nehoda dvou osobních aut a jednoho nákladního zkomplikovala dnes ráno dopravu na I/35 před Libercem ve směru od Chrastavy nedaleko odbočky na Stráž nad Nisou. Řidič osobního vozu Dacia zatím z neznámých příčin jel v protisměru na čtyřproudé silnici a čelně se střetl s protijedoucím nissanem, který v tu chvíli předjížděl nákladní vůz. Velmi vážné zranění utrpěli řidič dacie i řidička nissanu. Oba ve voze cestovali sami, řekla ČTK regionální mluvčí policie Ivana Baláková.

"Dvě osoby byly v kritickém stavu převezeny do traumacentra liberecké nemocnice," řekl ČTK mluvčí zdravotnické záchranné služby Michael Georgiev.

Nehoda byla na operační středisko hasičů ohlášena kolem 06:30. "Účastníky jsme museli z vozů vyprošťovat," řekl mluvčí hasičů David Kořínek.

Nehoda se stala na silnici s dvěma jízdními pruhy pro každý směr, kde protijedoucí auta jsou od sebe oddělená středovým pásem se zeleni. Řidič dacie jel ve směru od Liberce v pruhu, který je určený pro auta jedoucí opačným směrem. "My nevíme, kde do protisměru najel a proč. V tu dobu jela od Stráže nad Nisou ve správném pruhu řidička nissanu, která předjížděla kamion. Když vyjela z pravého do levého pruhu, tak se střetla s dacii. Náraz poté odhodil nissan na kamion," řekla Baláková. Okolnosti nehody policisté dál vyšetřují.

Vyšetřování nehody komplikovalo ráno několik hodin provoz na příjezdu do Liberce. Ve směru od Chrastavy stála dlouhá kolona.