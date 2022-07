Válek: Přeočkování proti covidu-19 by mohlo začít příští týden

Praha - Od příštího týdne by mohlo začít oficiálně přeočkování proti covidu-19 další posilující dávkou. ČTK to po jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podmínkou podle něj je, aby to schválily Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Světová zdravotnická organizace (WHO). Schválení očekává v pátek.

"Když v pátek dostaneme všechna schválení, tak by se od příštího týdne mohlo oficiálně začít očkovat. Nejen u nás, ale všude v EU, a nejen na nějaké výjimky, ale standardním způsobem," řekl Válek.

Jako první by podle něj začala vakcíny aplikovat očkovací místa, kam není třeba se předem registrovat. Vakcíny by si také mohli začít objednávat praktičtí lékaři. Rezervační systém na ostatní očkovací místa chce spustit na konci srpna. Podle informace na webu ministerstva je v provozu 356 očkovacích míst, z nich bez registrace je 56 a většinou jde o nemocnice.

"Teď bych chtěl umožnit těm, kdo například cestují do rizikových destinací nebo jsou starší, nebo co se bojí, nebo jsou z regionu, kde je vyšší výskyt viru, typicky Praha, aby se mohli naočkovat," doplnil. Podle něj neudělají chybu ale ani lidé, kteří další přeočkování odloží blíž k podzimním měsícům.

Doporučené by bylo přeočkování pro lidi nad 60 let a dospělé s dalšími přidruženými nemocemi, například cukrovkou nebo poruchami imunity, nebo pro pacienty po transplantacích. "Rozumný interval od poslední dávky by mohl být šest měsíců," řekl Válek. Dosáhnout chce evropského schválení nejen přeočkování čtvrtou dávkou, ale rovnou pro pravidelné přeočkování.

Vláda dnes neprojednávala pomoc Slovensku při střežení jeho nebe

Vláda dnes neprojednávala českou pomoc při dočasné ochraně slovenského vzdušného prostoru. Z administrativních důvodů byl bod z dnešního jednání přesunut na některé z dalších zasedání vlády. ČTK to řekl Jiří Táborský z tiskového oddělení ministerstva obrany. Premiér Petr Fiala (ODS) po jednání vlády novinářům řekl, že Česká republika nadále s ochranou slovenského vzdušného prostoru počítá a vláda se tím bude zabývat. "Jsme na to jako Česká republika připraveni," uvedl.

O pomoc při střežení slovenského vzdušného prostoru Českou republiku požádal v červnu slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. O výpomoc Slovensko požádalo i Polsko. Fiala již dříve avizoval, že česká vláda pomoc schválí.

Po ruské invazi na Ukrajinu začala Bratislava připravovat předčasné ukončení provozu bitevníků ruské výroby MiG-29. Slovensko si před čtyřmi lety objednalo od USA 14 stíhaček F-16. Původně se počítalo s tím, že první stroje Bratislava dostane letos a zbytek o rok později, nakonec tomu tak bude podle dostupných informací až za dva roky. Zpoždění dodávek slovenské ministerstvo obrany zdůvodnilo problémy se subdodávkami způsobenými epidemií covidu-19 i nedostatkem čipů na světovém trhu.

České a polské stíhací letouny by dočasnou ochranu slovenského vzdušného prostoru měly podle zpráv ze Slovenska převzít v září. Startovat by přednostně měly ze základen ve svých zemích.

Česká armáda má dlouholeté zkušenosti s ochranou nebe v zahraničí, do střežení vzdušného prostoru členských států NATO se zapojuje od roku 2009. Čeští letci takto opakované působili na Islandu a v Pobaltí. Právě vzdušný prostor pobaltských zemí v současné době české gripeny hlídají.