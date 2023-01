Válek: Antibiotika za zahraničí jsou řádově o koruny na krabičku dražší

Praha - Antibiotika ze zahraničí, které míří do Česka, jsou podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) řádově o koruny na krabičku dražší než tuzemská. Ministr to řekl novinářům při příchodu na dnešní jednání vlády. Léky budou běžně hrazeny ze zdravotního pojištění, už dříve ministr řekl, že to bude pojišťovny stát asi 150 milionů korun navíc. Uvedl také, že o možnosti očkovat v lékárnách s lékaři a lékárníky dál jedná.

Vláda se dnes podle Válka zabývá úhradou sedmi typů antibiotik, které ministerstvo zdravotnictví povolilo přivézt ze zahraničí. "Byl jsem příjemně překvapený, že cena v rozdílu s tím, co je na českém trhu, je plus čtyři pět korun. Jsou to korunové rozdíly," řekl. V pátek na tiskové konferenci ministerstva uvedl, že léky jsou ze zemí EU, budou mít zahraničí obal, ale český příbalový leták.

Válek přinesl na vládu také návrh na stažení návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví z projednávání ve Sněmovně, který měl umožnit očkování proti covidu-19 v ordinacích zubních lékařů a v lékárnách. Měl platit na roky 2021 a 2022, ale nestihl se projednat.

Diskuse o možnosti očkování v lékárnách podle něj ale nekončí. "Debatuju s jednotlivými skupinami lékařů a lékárníků o tom, jak se vyvíjí medicína a jak to ovlivňuje kompetence lékařů, nelékařů, farmaceutů a dalších. Ta debata je daleko komplexnější než pouhé očkování proti covidu," řekl.

Možnost očkovat je podle něj i součástí diskuse s děkany lékařských fakult o rozšíření kompetencí jejich absolventů.

Podmínkou možnosti očkovat v lékárně mělo být podle návrhu odborné školení a vyhrazený prostor s možností odpočinku po podání vakcíny. Podle dřívějších vyjádření České lékárnické komory by očkování bylo dobrovolné, zájem má asi polovina lékáren. Kromě covidu-19 se diskutovalo také o vakcínách proti chřipce, které se také musejí podávat každý rok.