V zámeckém parku ve Slavkově vystoupil Sting, termín vyšel až napočtvrté

Slavkov u Brna (Vyškovsko) - V zámeckém parku ve Slavkově u Brna na Vyškovsku dnes večer vystoupil britský hudebník Sting. Jeho koncert se podařilo uskutečnit až napočtvrté. Předchozí termíny koncertu ve Slavkově hudebník opakovaně odložil. Dnes zazněly nejoblíbenější skladby mapující Stingovu kariéru. Bylo už dlouho vyprodáno, koncert si užilo přes 14.000 návštěvníků. ČTK to za pořadatele řekl Ondřej Pojzl.

Davy fanoušků do parku zamířily hned po jeho otevření v 16:00. Před Stingem vystoupili Lenka Nová & Petr Malásek band, Joe Sumner, poté Vojtěch Dyk s B-Side Bandem. Koncert v jedinečném prostředí si přijely užít především čtyřicátníci a třicátníci, v davu před pódiem ale nechyběli ani teenageři.

Mnohonásobný držitel ceny Grammy s koncertním programem My Songs se na podiu objevil krátce po 20:00. Návštěvníky roztleskal hned první písní Message in a Bottle, která vznikla ještě když Sting hrál se skupinou The Police, dav roztleskal i rozezpíval i mladším kouskem Englishman in New York. Následovaly například Every Little Thing She Does Is Magic nebo If It's Love či Rushing Water.

V davu byla místy slyšet i němčina a angličtina, koncert si přišly užít jak páry, tak i skupinky lidí. Do Slavkova lidé dorazili ze všech koutů republiky. "Vstupenku jsem si koupila už na ten koncert v roce 2019. Netušila jsem, že se ho dočkám, až nyní, ale stálo to za to," řekla ČTK pětačtyřicetiletá Marta z Pardubic.

Slavkovské silnice byly odpoledne místy přetížené, vozy parkovaly, kde se dalo, využít však fanoušci mohli i parkoviště jim vyhrazené. Od Brna i směrem od Rousínova před městem místy popojížděla menší kolona vozů. Na Stinga se však dalo dojet i speciálním vlakem, který z Brna odjížděl po 15:30 a zpět se vracel před 23:00.

O koncertu Stinga ve Slavkově se mluvilo už skoro čtyři roky. První termín v roce 2019 padnul kvůli hudebníkově zdravotní indispozici, další dva pak kvůli pandemickým omezením.