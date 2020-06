V úseku D3, kde hrozí sesuv, ŘSD část svahu odtěží a část zpevní

České Budějovice - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodlo, že v rozestavěném úseku D3 Hodějovice - Třebonín, kde hrozí sesuv půdy, se část svahu odtěží a část zpevní pilotovými stěnami. Vícenáklady budou asi 15 milionů Kč. Silničáři by práce rádi zvládli v létě. ČTK to dnes řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Trasa D3 se kvůli tomu měnit nemusí. Úsek Hodějovice - Třebonín, jenž se staví za sedm miliard Kč, bude součástí obchvatu Českých Budějovic.

Případný sesuv se týká místa mezi dálničními kilometry 141,9 až 142,2. Česká geologická služba zjistila, že jsou tam staré svahové deformace. Odborníci vyhodnotili, že je to potenciálně nestabilní území. ŘSD udělalo v lokalitě doplňkový geotechnický průzkum. Nyní má zpracovanou upravenou projektovou dokumentaci, jak postupovat.

"Projektant rozhodl, že se odtěží horní část sesuvního území, ovšem ne dramaticky masivně, a hlavní část zajištění přesunul do paty území, kam v upraveném projektu umístil pilotové stěny. Spodní část se zakotví pilotovými stěnami," řekl Rýdl.

O kolik měsíců se stavba úseku zdrží, není zřejmé. Jak uvedl Rýdl, mnohem delší zdržení nastane kvůli změně technologií při stavbě tunelu Pohůrka. Náklady na stabilizační práce v sesuvném území budou asi 15 milionů korun. "Při poměru k celkové ceně stavby díla je to naprosto marginální," řekl Rýdl.

Problém se sesuvem řešilo ŘSD už na D8 přes České středohoří. V roce 2013 se na rozestavěnou dálnici sesunula půda, poničila i železnici. Jak uvedl Rýdl, za kotvící opatření tam ŘSD zaplatilo 230 milionů Kč.

Obchvat Českých Budějovic začali silničáři stavět na jaře 2019. Bude mít dvě části: úsek Hodějovice - Třebonín dlouhý 12,5 kilometru, kde jsou náklady sedm miliard Kč, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné - Staré Hodějovice za 5,28 miliardy. Obchvat by měl být hotový v roce 2023, o rok později, než silničáři původně avizovali. Zastavili totiž práce na kilometrovém tunelu Pohůrka v úseku Úsilné-Staré Hodějovice. Příčinou je agresivní spodní voda, stavební firmy musí změnit technologii.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být hotová do roku 2028.