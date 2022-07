V Uherském Hradišti začala Letní filmová škola, nabídne zhruba 180 filmů

Uherské Hradiště - V Uherském Hradišti začala Letní filmová škola (LFŠ), největší nesoutěžní filmový festival v zemi. Letošní, 48. ročník nabídne zhruba 180 filmů, řekl dnes na úvodní tiskové konferenci programový ředitel přehlídky Jan Jílek. Součástí festivalu je tradičně bohatý doprovodný program. Loni si festival nenechalo ujít téměř 5000 lidí, obdobnou nebo vyšší návštěvnost očekávají organizátoři také letos, uvedla ředitelka festivalu Radana Korená.

Mezi hosty festivalu letos budou irský režisér a scenárista Jim Sheridan a turecký režisér Semih Kaplanoğlu. "Jsou to úžasné osobnosti," řekla Korená. Dorazit by měli i německá scenáristka a režisérka Eliza Petkovová, polský režisér Wojciech Smarzowski, slovenská vizuální umělkyně Mária Júdová, argentinský filmový kritik Pablo De Vita nebo filmový kritik a historik Anton Dolin, který letos emigroval z Ruska. Do Uherského Hradiště přijedou také režisérka a animátorka Michaela Pavlátová a herec Ondřej Vetchý, očekává se příjezd i mnoha dalších tuzemských filmových tvůrců.

"Mám velkou radost, že se nám s kolegy podařilo nachystat další krásný a inspirativní ročník plný skvělých a důležitých filmů, hostů a témat," uvedla Korená. V prodeji jsou akreditace na libovolný počet dní festivalu včetně přenosných balíčků vstupenek na filmové projekce. Jednodenní akreditace přijde na 450 korun, šestidenní na 1950 korun.

Program je rozdělený do tří hlavních bloků, jsou jimi Historie, Současnost a Česko/Slovensko. Retrospektivu LFŠ věnuje slavnému španělskému režisérovi Luisi Buňuelovi. V sekci Filmová čítanka představí britskou novou vlnu, která koncem 50. let přišla se snímky o dělnických hrdinech a o odvrácené straně třídního systému. Pětici němých italských filmů vyznačujících se okázalým herectvím takzvaných div neboli bohyň doprovodí živou hudbou nizozemská skladatelka a klavíristka Maud Nielssenová či kytarová kapela Chief Bromden.

Součástí bloku Současnost je sekce Terra festivalis zaměřená na národní kinematografie prosazující se v poslední době na mezinárodní scéně. Letos představí výběr filmů z Portugalska. Sekce Východní přísliby odhalí nové talenty, porovná postavení žen v Kazachstánu a na Balkáně, zprostředkuje válečnou realitu Ukrajiny i sociální nešvary v Srbsku. Blok Česko/Slovensko nabídne obsáhlou retrospektivu režiséra Martina Friče, od jehož narození letos uplynulo 120 let.

Světovou premiéru budou mít podle programové ředitelky festivalu Ivy Hejlíčkové v Uherském Hradišti dokument Olgy Sommerové o Michaelu Kocábovi, zřejmě poslední film Jana Švankmajera nazvaný Kunstkomora a snímek Arvéd režiséra Vojtěcha Maška. Festival pořádaný Asociací českých filmových klubů potrvá do 4. srpna. Kromě projekcí nabídne koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny i akce pro děti. Součástí doprovodného programu bude také výstava České tiskové kanceláře (ČTK) věnovaná česko-slovenským vztahům.

Zahajovací den 48. ročníku Letní filmové školy: 11:00 zahajovací TK (press centrum ve Sportovní hale) 12:00 Přízrak svobody (projekce, Kino Hvězda) 16:00 Nová realita pro právo: Restorativní justice – Nový pohled na řešení následků trestných činů (odborný program, Respekt stan) 17:30 Zpráva o záchraně mrtvého (projekce filmu s hosty, Klub kultury) 17:45 Clifton: Zrození dvojice (literární program, Dětský/literární stan) 19:00 Vejce (projekce s hosty, Kino Hvězda) 19:00 Tereza Matějčková: Filosofie rezignace (literární program, Dětský/literární stan) 20:30 WWW Neurobeat (koncert, Kolejní nádvoří) 21:00 Divadlo NaHraně: Řekni mi něco hezkýho (divadlo, Klub Mír) 22:00 Mimořádná událost (projekce, Letní kino Masarykovo náměstí)