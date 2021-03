V Suezském průplavu přerušili provoz, než uvolní zablokovanou loď

Káhira - Provoz v Suezském průplavu byl dočasně přerušen do doby, než se podaří uvolnit kontejnerovou loď, která tuto vodní cestu blokuje od úterý. Oznámila to dnes správa průplavu. Třináct lodí, které směřovaly z Port Saidu na severu průplavu směrem na jih, nyní zakotvilo a čeká na obnovení provozu. Agentura Bloomberg v této souvislosti uvedla, že narušení plavby v Suezu znamená za každý den ztrátu více než devíti miliard dolarů (přes 200 miliard Kč).

Fotogalerie

Po noční přestávce začali specialisté dnes ráno znovu uvolňovat obrovskou nákladní loď, která v úterý najela na mělčinu a zatarasila lodní cestu. Podle správy průplavu se snaží týmy uvolnit těžké plavidlo pomocí obřích rypadel a vyhnout se jeho odlehčení vykládkou kontejnerů, což by zabralo mnoho dní.

Ve středu se sice vlečné čluny snažily odtáhnout loď Ever Given z polohy napříč průplavem, loď ale stále nemůže plout a je třeba ji dostat do hlubší vody. Rypadla nyní odstraňují nános naplavenin kolem ní a jedno se zarývá do písčitého břehu průplavu, na nějž narazila příď.

Úterní incident značně narušil provoz průplavu a vlastník plavidla, japonská společnost Shoei Kisen Kaisha, dnes vydal písemnou omluvu. "Budeme se snažit situaci vyřešit co nejrychleji. Omlouváme se všem, koho se tento incident týká, včetně lodí, které jsou v Suezském průplavu nebo ho potřebují použít," stojí v prohlášení firmy.

Ever Given pluje pod panamskou vlajkou a přepravuje zboží z Asie do Evropy. Tentokrát směřovala z Číny do Rotterdamu. Je na ní 25člená posádka tvořená výhradně Indy, všichni jsou v pořádku.

Až 150 lodí teď čeká na povolení proplout u středomořského Port Saidu, rudomořského Port Suezu a také uvnitř průplavu. Ty lodě, které jsou za Ever Given, budou vráceny do Port Suezu na jihu průplavu, aby se cesta uvolnila.

Provozovatelem lodi je tchajwanská společnost Evergreen Marine, která oznámila, že příčinou incidentu byl silný vítr. Ten plavidlo zasáhl, když vplouvalo do Suezského průplavu z Rudého moře. Žádný kontejner při tom do vody nespadl. Stejné vysvětlení poskytly egyptské úřady, podle nichž oblast v úterý zasáhla písečná bouře a silný vítr, který měl v poryvech rychlost až 50 kilometrů za hodinu. Provozovatelé vylučují technickou příčinu incidentu a popřeli i původní zprávu, podle níž se loď ocitla bez proudu.

Specializovaný časopis Lloyd's List denní ztráty způsobené zablokováním Suezu v celosvětovém obchodu vyčíslil na 5,1 miliardy dolarů (113 miliard Kč) ve směru nákladu mířícího západním směrem a 4,5 miliardy dolarů (100 miliard Kč) v opačném směru. Podle Bloombergu je nyní zablokováno 185 plavidel, Lloyd's píše o 165 lodích, mezi nimiž jsou ropné tankery, kontejnerové lodě, plavidla s nákladem chemikálií, plynu, dobytka i vody.

Kontejnerová loď Ever Given měla nehodu také v roce 2019, a to na Labi v Hamburgu, kde narazila na ukotvený trajekt. I tehdy byl podle úřadů příčinou vítr, trajekt byl značně poškozen. Loď byla vyrobena v roce 2018, měří na délku 400 metrů a široká je 59 metrů; patří k největším na světě a může naložit až 20.000 kontejnerů.

Suezský průplav spojuje Středozemní a Rudé moře a loni jím proplulo téměř 19.000 lodí, v průměru přes 51 za den. Cesta měří 193 kilometrů a slouží od roku 1869. Po vodě zaručuje nejrychlejší spojení mezi Asií a Evropou, prochází jí 12 procent objemu zboží, s nímž se ve světě obchoduje.