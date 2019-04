Turnaj v pokeru, který je součástí série World Series of Poker Europe, pokračoval 19. října rozehrávkami v rozvadovském kasinu King's. Jde o největší turnaj za hranicemi Las Vegas, součást americké série World Series of Poker.

Rozvadov (Tachovsko) - V rozvadovském kasinu King's začíná dnes večer hlavní turnaj v pokeru Czech Poker Masters, mistrovství republiky v pokeru. O více než 14 milionů Kč se do pondělí 22. dubna utká zhruba 5500 hráčů včetně Čechů. Je koncipován pro amatéry, hráči si mohou zahrát za levný peníz opravdu reálný vrcholový turnaj, řekl ČTK ředitel marketingu a komunikace kasina Jaroslav Holý. Vítěz finále získá prestižní titul a více než 2,5 milionu Kč.

"Vzhledem k zaměření turnaje se očekává vysoká účast i českých hráčů, kteří se za 115 eur mohou stát milionáři a poměřit síly s nejširším polem hráčů v historii, a to z celého světa," uvedl. Hlavní turnaj podle Holého tentokrát neláká největší pokerové hvězdy, ale nejširší veřejnost. Díky startovnému 115 eur a kvalifikačním turnajům se startovným 25 eur je turnaj dostupný pro každého nadšence. Struktura turnaje je uzpůsobena tak, že se vyplatí přijet i na jeden den.

Podle Holého by si měl třeba dnes v 18:00 přijet zahrát populární moderátor a komik Leoš Mareš. "Od 14. do 21. dubna se každý den v rámci Day One hraje několik turnajů a kdokoliv může přijít a zahrát si," uvedl. Podle Holého bude hrát nejvíce lidí v pátek 19. dubna. Už od 7. dubna běžely satelitní online turnaje jako součást mistrovství.

Pět nejúspěšnějších hráčů získá také vstupenku do podzimního Main Eventu WSOP Europe, který je vlastně otevřeným mistrovstvím Evropy v pokeru s celkovou garancí více než 150 milionů korun a podle Holého jde o nejprestižnější akci pokeru v Evropě.

Pokud se počet 5500 registrací naplní, půjde o největší hráčské pole v ČR i v celé pevninské Evropě na jednom turnaji. Dosavadním držitelem tohoto rekordu je předloňský turnaj Sunday Million LIVE v King's Casinu s 5045 registracemi. Celkové evropské prvenství drží loňský britský Goliath se 7500 zaplacenými vstupy.

King's Resort Rozvadov je podle Holého největším pokerovým kasinem v Evropě. Kromě široké nabídky pokerových turnajů a cash games provozuje nonstop živou hru a výherní automaty.