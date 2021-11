V restauraci v Písku připravil martinskou husu michelinský kuchař

Písek - Hosté písecké restaurace Ostrov dnes mohli ochutnat tradiční svatomartinskou husu od kuchaře, který pracoval ve Francii a v Anglii v podnicích s michelinskou hvězdou. Čtyřiatřicetiletý Thomas Venel žije v České republice 13 let a před tím, než se dostal do Písku, vařil ve známých pražských restauracích. Přestože vyrůstal na francouzské kuchyni, husu připravuje podle českých receptů. Venel to dnes řekl ČTK.

"Husu připravuju několik hodin, pečeme ji přes noc. Kromě běžného postupu do ní ale zároveň přidáváme i pomeranče a jablka, což je možná trošku jiné než v českých receptech," uvedl Venel. Přílohy k huse nabízí stejné, jak bývá zvykem. Jde o dva druhy zelí, kdy červené je sladší a bílé kyselejší, a také dva druhy knedlíků, bramborové a karlovarské. "Husu mám rád. Ale knedlíky tolik nemusím, já mám raději třeba brambory. Ale husí maso mi chutná," řekl kuchař.

Na dnešek v písecké restauraci Ostrov, která patří do sítě konceptu strakonického pivovaru Dudák, měli husy z chovu od farmáře. Větší podíl tvořila jen stehna, ale pokrmy dělali i z celé husy. Venel dnešní menu, které tvořila i husí polévka, husí paštika a krokety s trhaným husím masem, připravil s dalšími čtyřmi kolegy.

Francouz uvedl, že podniky v Česku mu způsobem práce vyhovují více než michelinské restaurace ve Francii a Anglii. "Tam je najednou devět kuchařů, kteří připravují řadu jídel. Je to časově mnohem náročnější," řekl plynulou češtinou Venel. Přestože pochází z odlišných kulturních tradic, Českou republiku si oblíbil. "Je tu krásný život. Mám to tady rád, lidi jsou tady sympatičtí. Neplánuju, že bych se odtud stěhoval," uvedl. Když pracoval v Anglii, seznámil se tam s Češkou, s níž se pak přesunul do Prahy. "Ale byl to vlastně můj nápad. Ona by raději zůstala v Anglii, ale mně se v České republice moc líbilo," řekl.

V Praze vařil v restauracích Don Giovanni a SOHO Restaurant. Před časem se přestěhoval do Písku a město u Otavy si rychle zamiloval. "Je to tady krásné. Někdo tomu říká malá Praha a vlastně je to pravda. Také je tu kamenný most a na náměstí se jde do kopce," řekl s úsměvem Venel.