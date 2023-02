V případu otravy Bečvy by měli u vsetínského soudu vypovídat první svědci

Vsetín – V případu otravy řeky Bečvy ze září 2020 by dnes měli u vsetínského okresního soudu vypovídat první svědci. Kauzu začal soud projednávat koncem letošního ledna. Dosud před ním vypovídali obžalovaní, soud se zabýval také listinnými důkazy. Na hlavní líčení vyčlenila soudkyně Ludmila Gerlová v součtu 39 jednacích dní, nařízené je až do prosince.

Státní zástupce Jiří Sachr v kauze obžaloval společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího ředitele Oldřicha Havelku. Zmocněnec firmy Vladimír Kurka i Havelka vinu odmítli. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Firma podle státního zástupce způsobila znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem, a to minimálně na 37 kilometrech řeky. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb různých druhů, velikosti a stáří. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov, podle odborníků tam jedovaté látky poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že se znečištění do řeky dostalo tímto kanálem. Zástupci firmy to odmítají. Tvrdí, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění a je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Také někteří rybáři a vědci se domnívají, že zdroj znečištění musel být blíže k místu nálezu prvních leklých ryb.