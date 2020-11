V Praze protestují stovky lidí proti vládním opatřením

Praha - Stovky lidí dnes v Praze protestují proti vládním protiepidemickým opatřením. Odpoledne se sešli na Václavském náměstí, okolo 16:30 se vydali na pochod, došli k Národnímu divadlu. Nyní se mají vrátit zpět na Václavské náměstí, kde si chtějí zazpívat hymnu. Mnoho z účastníků nemá roušky. Akci, kterou pořádá pořádá Jedno společné české srdce za svobodu, přihlíží několik desítek policistů a členové antikonfliktního týmu, zatím proti ní nezasáhli.

Na Václavské náměstí dorazili také lidé, kteří se původně měli od 15:30 zúčastnit demonstrace na Letné. Zaznělo několik proslovů. "Máme ve státním znaku lva, ne ovci, tak se podle toho chovejme," vyzval například jeden z řečníků. Lidé zpívali také píseň "Ach synku, synku".

Při pochodu Prahou byli účastníci protestu velmi hluční. Stála kvůli nim doprava. U Národního divadla se setkali s lidmi, kteří čekali na vystoupení Anety Langerové, která ze střechy divadla zazpívala píseň Modlitba pro Martu. Demonstranti vyzývali přihlížející k tomu, aby se k nim přidali nebo aby si sundali roušky. Vše se ale obešlo bez konfliktů mezi oběma skupinami.

Organizátor po 17:00 posílal protestující volně přes Národní třídu do dolní části Václavského náměstí, kde mají v plánu si společně zazpívat hymnu. Někteří účastníci protestu třímají české vlajky a transparenty s nápisy "Už i viry jsou schopnější než vláda", "Vláda plní plán Rockefellerovy nadace", "My chceme chodit do školy, a ne sázet brambory" nebo "Vlastizrádci! Demisi!". Některé nápisy jsou namířené i proti opozici.

Při pochodu skandovali například "Svobodu, svobodu", "Děti do škol", "My chceme do práce" nebo "Babiše do koše".

Akce se zúčastnil i zpěvák Daniel Hůlka, který dal již dříve veřejně najevo svůj nesouhlas s vládními kroky. Lidé se s ním fotili. Hůlka se kvůli protiepidemickým opatřením dostal do sporu s prezidentem Milošem Zemanem.