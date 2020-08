V Praze přistálo letadlo s ministrem Pompeem

Praha - Na pražském ruzyňském letišti přistálo dnes ráno letadlo s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem, který tak zahájil návštěvu Česka. S českými politiky bude jednat zejména o kybernetické bezpečnosti, mobilních sítích páté generace (5G) a odpovědi na rostoucí vliv Ruska a Číny ve světě. Dnes má program především v Plzni, kde si s českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) připomene 75. výročí konce druhé světové války. Ve středu ho čeká schůzka s premiérem Andrejem Babišem (ANO), prezidentem Milošem Zemanem a vystoupení v Senátu. Babiš považuje za prioritu jednání s Pompeem podporu obchodu. Další téma bude koronavirus, z americké strany očekává téma stavby jaderných bloků.

Letadlo s americkým ministrem na ruzyňském letišti přistálo krátce po 08:00. Pompea na letištní ploše přivítala ředitelka protokolu ministerstva zahraničí Markéta Šarbochová či americký velvyslanec v Praze Stephen King. Po příletu by měl mít ministr podle neoficiálních informací naplánovaný odpočinek. Z letiště ho společně s jeho spolupracovníky odvezla za doprovodu policejních motocyklů a vozidel automobilová kolona. Členové početné delegace měli při výstupu z letadla roušky, Pompeo s manželkou vystoupili bez nich.

Pompeo s Petříčkem odpoledne v Plzni společně navštíví muzeum Patton Memorial Pilsen a položí věnce u památníku Díky, Ameriko! Uctí tak památku amerických vojáků, kteří na konci druhé světové války osvobodili západní část Československa. Následně oba ministry čeká jednání v prostorách pivovaru Plzeňský Prazdroj. Pompeo měl Plzeň navštívit už v květnu, kvůli epidemii koronaviru ale tehdy z oslav výročí konce války i z návštěvy amerického ministra sešlo.

Ve středu se Pompeo sejde samostatně s Babišem, oba společně poté čeká i jednání se Zemanem, které však podle americké diplomacie bude spíš zdvořilostního rázu. Tématy jednání s českým prezidentem by měly být ekonomické otázky nebo spolupráce v rámci NATO. Americký ministr také vystoupí s projevem v Senátu a následně se zúčastní debaty se senátory. Posledním vrcholným politikem USA, který v Senátu vystoupil, byl v roce 2018 tehdejší předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan.

Vystoupení amerických ministrů zahraničí či jiných členů vlády v českém Parlamentu nejsou obvyklá. K poslancům a senátorům, ale i členům vlády, diplomatům či zástupcům armády a církve promluvila například v roce 1997 ve Smetanově síni pražského Obecního domu tehdejší šéfka americké diplomacie Madeleine Albrightové. Ve svém projevu mimo jiné obhajovala rozšíření NATO.

Policie po dobu Pompeovy návštěvy neočekává zpřísněná bezpečnostní opatření, lidé v Praze a v Plzni ale musí počítat s možností krátkodobého uzavření některých křižovatek při průjezdu delegace.

Americký ministr bude v Česku do čtvrtečního rána. Poté bude pokračovat ve své cestě po střední Evropě, kdy postupně navštíví také Slovinsko, Rakousko a Polsko.

Babiš považuje za prioritu svého jednání s Pompeem obchod

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za prioritu svého středečního jednání s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem podporu obchodu. Další téma rozhovorů bude boj proti koronaviru, řekl dnes Babiš novinářům. Z americké strany očekává téma stavby jaderných bloků v Česku. Americká společnost Westinghouse je jedním z uchazečů o zakázku na stavbu nového bloku v Dukovanech.

"Spojené státy jsou pro nás nejdůležitější trh mimo Evropskou unii z hlediska vývozu i dovozu," řekl Babiš. Vyjádřil lítost nad tím, že se v minulosti nepodařilo dotáhnout do konce dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Od Pompea by chtěl mimo jiné slyšet, proč se nedaří pokrok v jednání o liberalizaci obchodních vztahů obou velkých ekonomických bloků.

Další téma debaty by podle českého premiéra měla být spolupráce v boji s epidemií koronaviru. Babiš v této souvislosti zmínil, že chce mluvit například o omezeních, která platí pro využívání léku remdesivir, který se vyrábí v USA a pomáhá pacientům s těžkým průběhem nemoci.

Nadnesení otázky stavby nových jaderných bloků v Česku očekává Babiš spíš z americké strany. "Co se týká jádra, já chápu, že Spojené státy by rády měly nějakou preferenční pozici, ale tam je potřeba, aby ta soutěž byla transparentní, byla objektivní," řekl Babiš. Energetická společnost ČEZ by měla do konce roku vypsat zakázku na stavbu pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany, očekává se, že mezi zájemci bude mimo jiné i Westinghouse.

Americká diplomacie dávala najevo, že by Pompeo v Česku mohl debatovat i o mobilních sítích páté generace (5G). Spojené státy kritizují zapojení čínských dodavatelů technologií do výstavby těchto sítích, podle nich to představuje bezpečnostní riziko. Podle Babiše ale Česko v této oblasti nemá problém a je považováno za určitého lídra v kybernetické bezpečnosti.