V Praze pokřtili knihu o skladateli Myslivečkovi od Daniela Evana Freemana

Praha - V Praze pokřtili knihu Daniela E. Freemana s názvem Il Boemo - Průvodce po životě a díle Josefa Myslivečka. Jedním z kmotrů byl Vojtěch Dyk, představitel hudebního skladatele a pražského rodáka v chystaném filmu Il Boemo režiséra Petra Václava. Životopisné drama o Myslivečkovi, které doprovází jeho hudba v podání barokního souboru Collegium 1704, by mělo mít premiéru 21. července příštího roku. Jedním z odborných poradců filmařů je právě Freeman.

"Dosud si pamatuju na dobu, kdy jsem poprvé přijel do Prahy studovat v polovině 80. let 20. století, a na to, jak moc jsem si tehdy přál, abych byl mohl to, co jsem se dozvěděl o hudebním životě v Praze, sdílet přímo s velkým množstvím nadšených milovníků hudby a literatury, kteří žijí v každém městě v Čechách a na Moravě," uvedl Freeman. "Možnost, že oslovím alespoň některé z nich, kteří mohou číst anglicky, mě nikdy neuspokojila. Avšak sen, že se moje práce dostane k co nejvíce lidem v češtině, se tento rok konečně splnil," dodal americký muzikolog, který se specializuje na evropskou hudbu 18. století, zejména na hudební kulturu Prahy a českých zemí v době klasicismu.

Disertační práce Freemana na téma Operní divadlo hraběte Františka Antonína Šporka v Praze (1724–1735) byla vydána v roce 1992 jako první anglicky psaná monografie věnovaná hudební kultuře Prahy 18. století a českých zemí. Po této práci následovaly další dvě knihy zabývající se hudbou v Praze 18. století: Josef Mysliveček, Il Boemo a Mozart v Praze. Freeman přednáší hudební historii na Illinoiské univerzitě, Univerzitě Jižní Kalifornie a Minnesotské univerzitě. Působí také jako klavírista a hudební editor.

Na jaře 2022 vyjde v nakladatelství Vyšehrad rozšířené a aktualizované vydání Freemanovy původní odborné monografie o Myslivečkovi.

Koprodukční životopisné drama o Myslivečkovi natočil režisér Václav v italštině. Scény příběhu se odehrávají v Neapoli, v divadle San Carlo, jež od první poloviny 18. století udávalo tón v opeře. Režisér při tvorbě scénáře vycházel vedle práce Freemana z knihy Stanislava Bohadla Josef Mysliveček v dopisech.

Hudba z připravovaného filmu Il Boemo zazněla letos 11. listopadu v Rudolfinu na koncertu orchestru Collegium 1704. Orchestr nabídl program sestavený z vokálních i instrumentálních děl Myslivečka a Wolfganga Amadea Mozarta. Hostem byla sopranistka Simona Šaturová, která propůjčila ve filmu Il Boemo zpěvní hlas postavě Cateriny Gabrielliové, jedné z nejslavnějších pěvkyň druhé poloviny 18. století, která v Myslivečkových operách pravidelně vystupovala.

Mysliveček (1737 až 1781), jeden z nejslavnějších evropských operních skladatelů druhé poloviny 18. století, Mozartův učitel a přítel, složil 30 oper, deset oratorií, symfonie, koncerty, overtury a množství komorní a chrámové hudby.