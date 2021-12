V Praze letos vznikl jediný minipivovar Bad Flash, chce ještě rozšířit

Praha - Pandemie koronaviru výrazně ovlivnila také nárůst nových minipivovarů v ČR. Zatímco za poslední dekádu jich ročně přibývalo běžně okolo padesáti, loni to bylo zhruba třicet a letos jen 17. V Praze vznikl od začátku roku pouze Bad Flash, který se po sedmi letech v roli létajícího pivovaru usadil v Kobylisích. Ačkoli kvůli různým omezením a opatřením nemohl jet pivovar s roční kapacitou 2000 hektolitrů naplno, chtějí jej majitelé příští rok ještě rozšířit. Pivo Bad Flash se totiž prodává nejen v jejich sedmi podnicích, ale i v desítkách hospod po celé republice.

"Pokud do toho nevniknou žádné vnější vlivy typu pandemie, máme v plánu rozšířit kapacitu pivovaru a tím i prodej piva mimo naše vlastní podniky. Stále totiž nejsme schopní tady uvařit vše, co prodáváme," řekl ČTK jeden ze spolumajitelů Bad Flashe Jan Charvát, jehož by do budoucna lákal i vývoz do zahraničí. "Já jen doufám, že si budu moct vzít delší dovolenou než na jeden a půl dne," doplnil další spolumajitel a sládek Martin Vávra, který kromě vaření piva musí občas zaskočit i jako obsluha v nedávno otevřeném pivovarském výčepu.

Charvát před lety přispěl k narůstajícímu zájmu o minipivovary tím, že je jako jeden z prvních nabízel na čepu ve své hospodě Zlý časy v pražských Nuslích. Totéž dělal i Libor Kult v Kulovém blesku na Novém Městě. V roce 2013 spolu založili Bad Flash, původně pro dovoz a distribuci zahraničních piv.

Již o rok později si v minipivovaru Zhůřák nechali pod vlastní značkou uvařit první pivo. Následovaly větší várky v dalších pivovarech a zájem o ně rostl i mimo jejich podniky, k nimž mezitím přibyly dva Bad Flash bary ve Vršovicích a v Karlíně. Proto se rozhodli, že postaví vlastní pivovar.

Z původního záměru vybudovat jej na zelené louce nakonec sešlo, stavět se začalo na podzim 2019 v prostorách jejich velkoobchodního skladu. První vlna pandemie kvůli zavřeným úřadům plány pozdržela, premiérovou várku pivovar uvařil až letos v květnu. Od listopadu mohou zájemci ochutnat přímo na místě až šest druhů piv ve výčepu, v němž se sedí jen pár metrů od varny. Kromě ležáku jsou v nabídce i piva typu ale či sour, jež nabírají na stále větší oblibě i v konzervativní české pivní komunitě.

"Když jsme v roce 2007 začínali, bylo v Čechách jen pár podobných hospod, navíc jsme pracovali převážně se středními pivovary typu Rohozec, Svijany či Březnice. V současnosti je podniků s pivy z malých pivovarů jen v Praze kolem stovky, takže v tom je mnohem větší konkurence. Totéž platí i pro minipivovary, kterých bylo tehdy kolem padesáti, zatímco dnes je jich desetkrát tolik," řekl Charvát s tím, že počet svých podniků už rozšiřovat nehodlá.

"Samozřejmě ne všechny minipivovary vaří skvělé pivo, ale vyprofilovala se tady zhruba padesátka pivovarů, které mají minimálně evropskou úroveň. To je další rozdíl oproti dřívějšku, kdy těch opravdu kvalitních bylo poskrovnu," uzavřel Charvát.

V současnosti je podle Českomoravského svazu minipivovarů v ČR kolem 480 minipivovarů. Minipivovar může ročně vyrobit maximálně 10.000 hektolitrů piva, přičemž na toto množství se vztahuje nejnižší spotřební daň. Pokud by vyrobil více, již o minipivovar nejde.