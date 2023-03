V Praze dnes začíná cestovatelský veletrh Holiday World & Region World

Praha - V letňanském areálu PVA Expo Praha dnes začíná 31. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday World & Region World, trvat bude do neděle. Zájemci si budou moci prohlédnout nabídky zájezdů od tuzemských i zahraničních prodejců, seznámit se s aktuálními novinkami v cestovním ruchu nebo navštívit hudební vystoupení exotických zemí. První den akce je určen pouze pro odborníky, veřejnosti se veletrh otevře o víkendu, informovali organizátoři v tiskové zprávě.

Vstupenky si je možné zakoupit i na místě.

"Po letech se na Holiday World & Region World vrací Japonsko a po covidové absenci i Egypt, Jamajka nebo Sasko. Návštěvníci uvidí také expozice z nových resortů Portugalska a Maďarska a nabídku představí několik specialistů z Gruzie nebo tradiční destinace Maroka, Tuniska, Filipín, Indonésie, Thajska či Peru," uvedli organizátoři.

Letošní ročník chce také připomenout 30 let od rozdělení Československa, na veletrhu se tak zájemcům představí řada tuzemských a slovenských turistických míst. Akce se zároveň uskuteční souběžně s festivalem Kolem světa, jenž nabídne přednášky od řady cestovatelů nebo fotografů, a s veletrhy For Boat a For Caravan, na kterých se uvedou novinky a trendy v oblasti obytných automobilů, lodí, vodních skútrů nebo vodních sportů.

Na veletrhu dále vyhlásí výsledky ankety s názvem Kraj mého srdce o nejoblíbenějším českém kraji a Velká cena cestovního ruchu 2022/2023, ve které se soutěží o nejlepší turistický produkt nebo nejlepší udržitelný projekt, informovali organizátoři.