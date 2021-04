V pondělí se začnou otevírat muzea a galerie, další se přidají později

Praha - Po několika měsících se lidé v sedmi krajích včetně Prahy budou moci od pondělí znovu jít podívat na výstavy, do muzeí či do některých památkových objektů. Protože tradičně je v muzeích a galeriích zavírací den, některé instituce, třeba Národní galerie nebo Národní muzeum, otevřou své prostory v úterý. Jinde se připravují přivítat návštěvníky až další dny. Hned od pondělí budou moci lidé v Praze navštívit třeba Staroměstskou radnici, Petřínskou rozhlednu nebo Starý židovský hřbitov. Otevřou se také výstavní prostory i celý areál Pražského hradu.

Vláda rozhodla, že od 3. května se mohou otevřít některé kulturní instituce v Královéhradeckém, Pardubickém, Karlovarském, Plzeňském, Libereckém a Středočeském kraji a v Praze. Povoleny ještě ani tam ale nejsou skupinové prohlídky. Každý návštěvník musí mít k dispozici 15 metrů čtverečních vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň dva metry, nejde-li o členy domácnosti.

V ostatních krajích mohou lidé navštěvovat stále jen venkovní prostory kulturních institucí, může se přitom najednou využít nejvýše 20 procent kapacity.

Národní muzeum otevře v úterý 4. května zatím jen historickou a novou budovu. Největším lákadlem podle pořadatelů bude výstava Sluneční králové, kterou se podařilo prodloužit. Potrvá do 6. června, sdělila dnes ČTK Šárka Bukvajová z muzea. Vstup na výstavu bude možný pouze s předem zakoupenou on-line vstupenkou na konkrétní den a čas, prodej začne 2. května v 18:00 na www.nm.cz. Na ostatní výstavy i do celého objektu bude možné zakoupit vstupenky jak on-line, tak i v pokladně v den návštěvy. Návštěvníci budou moci vstupovat do komplexu pouze hlavním vstupem historické budovy.

V Praze se 4. května otevřou i všechny objekty Národní galerie v Praze (NGP). Její mluvčí Eva Sochorová dnes ČTK řekla, že přesný počet návštěvníků pro každou budovu vychází jinak a bude se ještě specifikovat. Pro výstavu malířky Toyen ve Valdštejnské jízdárně to vychází na 53 návštěvníků, kteří mohou být najednou ve výstavě, uvedla. NGP připravuje vypsat rezervační termíny, na něž si lidé budou moci předem koupit vstupenku; bude ji možné ale také koupit až na místě.

"Od pondělí 3. května v době od 10:00 do 17:00 bude otevřen proslulý Starý židovský hřbitov a Španělská synagoga s novou expozicí o dějinách Židů v českých zemích v 19. a 20. století. Současně Židovská obec v Praze otevírá pro návštěvníky Staronovou synagogu," sdělil ČTK mluvčí Židovského muzea v Praze Tomáš Tetiva.

Během týdne se budou přidávat i další galerie, na výstavu Lichožrouti třeba už od úterý zve Galerie Villa Pellé v Bubenči. Představuje i další tvorbu výtvarnice Galiny Miklínové, která dala podobu populárním postavičkám. Galerie Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí otevře výstavu, která přibližuje stoleté vzájemné vztahy české a japonské architektury. Galerie Václava Špály již v pondělí zpřístupní výstavu obrazů Miroslava Polácha.

Národní technické muzeum se otevře návštěvníkům ve středu 5. května. Na zájemce čeká 13 stálých expozic, několik výstav včetně nové Česká stopa v historii výpočetní techniky a překvapení, jímž je v Dopravní hale nově vystavený sportovní speciál Tatra T-815 Puma, se kterým posádka Karla Lopraise třikrát vyhrála kategorii kamionů v soutěži Rallye Dakar a jednou tam obsadila druhé místo. Jedná se o nejúspěšnější český sportovní automobil všech dob. Národní zemědělské muzeum sídlící hned vedle na Letné otevře už v pondělí.

Od 7. května se otevřou i některé pražské věže jako Svatomikulášská zvonice, Malostranská a Staroměstská mostecká věž, Prašná brána a Novomlýnská vodárenská věž.