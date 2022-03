V play off hokejové extraligy jdou poprvé do boje Sparta a České Budějovice

Praha - Poslední dva týmy, které dosud na zápasy čekaly, se v pondělí zapojí do vyřazovacích bojů v hokejové extralize. Po základní části třetí Sparta vyzve v atraktivní repríze loňského semifinále Liberec, čtvrtý celek dlouhodobé fáze České Budějovice narazí na další úspěšný klub z předkola Pardubice. V úterý se rovněž v Praze a na jihu Čech odehrají druhé zápasy.

Sparta, která přes každoročně velké ambice čeká na titul už od roku 2007, má příležitost zúčtovat s Libercem za minulou sezonu. Pražané vstoupili do semifinále dvěma domácími porážkami, následně prohráli i pod Ještědem, ale ze stavu 0:3 se dokázali dotáhnout na 3:3. V klíčovém sedmém duelu ale nevyužili výhodu domácího prostředí a finále hrál Liberec. V duelech základní části vyhráli sparťané třikrát, Severočeši jednou.

"Loňskou sérii máme všichni v paměti, ale je jiný rok. Mužstva jsou trošku jiná. Nechci předvídat, co bude a nebude. Jdeme do prvního střídání, do prvního zápasu. Určitě ale musíme nastoupit lépe než loni," řekl kouč Pražanů Josef Jandač. "Po Vánocích jsme měli špatné postavení v tabulce a to, že jsme se probojovali do čtyřky, bylo díky tomu, že si vše začalo sedat, hráči se uzdravili. Teď uvidíme, jestli na to navážeme," dodal Jandač.

Liberečtí sice hráli v předkole proti Brnu plný možný počet pěti utkání, ale Jandač neočekává, že by to mělo mít na Bílé Tygry negativní vliv. "Je to zkušené mužstvo, poslední roky hrají play off až do konce. Jsou odolní a zvládají rozhodující zápasy. Loni vyhráli sedmý u nás, teď pátý (v předkole). Ví, jakým způsobem hrát play off. Mají dost zkušených borců i zabudované mladé kluky, kteří jim dodávají energii a svěžest," řekl na adresu soupeře.

"My se hlavně těšíme. A věřím, že se na nás těší i Sparta. Známe to tam, bude to další parádní série. Šance na postup v procentech říkat nebudu. Chceme sérii vyhrát, stejně jako ji chce vyhrát Sparta. Všichni víme, jakou má útočnou sílu a čím disponuje. Nikde není psáno, že má něco jistého. Jeden tým musí vyhrát čtyřikrát, my jim nedáme ani jedno utkání zadarmo. Půjdeme krok za krokem," prohlásil liberecký trenér Patrik Augusta.

Liberečtí jdou do zápasu s tím, že nemají co ztratit. "Sparta bude samozřejmě favorit," řekl útočník Michal Birner. "Já se na tu sérii moc těším. Čekám, že budou hodně dobře nachystaní a budou ostří. Myslím, že to bude série se vším všudy a diváci se budou bavit. Naše rozehranost? To jsou jen takové úvahy... My jsme v té situaci, kdy jsme dlouho stáli, byli několikrát. Báli jsme se toho. Ale jak člověk potom skočí do toho zápasu a dotkne se puku, během pěti minut ho pohltí ta atmosféra. A pak už jedete na takového toho autopilota. Nemyslím, že by v tom byla pro nás nějaká výhoda," doplnil Birner.

Českobudějovičtí proklouzli přímo do čtvrtfinále právě na úkor Dynama. "Pardubice jsou velmi kvalitní tým s vysokými ambicemi. V kádru mají několik šikovných kreativních hokejistů, kteří umí i sami velmi dobře zakončit. Celou sezonu hrály nahoře, ale ke konci na ně přišla jakási krize, kvůli čemuž přišly o postup do čtvrtfinále. Nicméně v předkole si ho opět vybojovaly," uvedl pro klubový web trenér Jaroslav Modrý.

"Nemyslím si, že by v sérii udělalo rozdíl, že Pardubice odehrály o tři zápasy více, ať už k lepšímu nebo horšímu. Víceméně oba dva týmy budou v den zápasu v dost podobném rozpoložení. Sérii očekávám velmi vyrovnanou, už jenom z důvodu, že v základní části získal soupeř stejně bodů jako my," připomněl Modrý.

Dynamo se jako jediný tým v předkole dokázalo vypořádat se soupeřem v nejkratším možném termínu. Východočeši porazili Karlovy Vary 3:0 na zápasy. S Motorem v sezoně nejprve oslavili dvě výhry shodným skóre 3:2, ale pak následovaly dva debakly. "Dostali jsme od nich dvakrát világoš - 1:6 a 1:7. Bude to však začínat od nuly. Samozřejmě to bude těžké. Hraje čtvrtý s pátým, takže to bude vyrovnané, ale věřím, že na konci budeme šťastnější my," konstatoval pardubický útočník Robert Říčka.

"Mají tam výborné starší hráče, ať je to Guli (Milan Gulaš), Pecháček (Lukáš Pech), Vondrka... Na obou stadionech chodí hodně lidí, takže si myslím, že to bude super série. Mohl by to být spíš útočnější hokej než nějaký zanďour. Věřím, že to bude dobrá série," dodal Říčka.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 21. a 22. března: HC Motor České Budějovice (po základní části 4.) - HC Dynamo Pardubice (5.). Začátky: pondělí 17:00 (O2 TV Sport), úterý 17:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:3, 6:1, 7:1 (nejproduktivnější hráči: Jindřich Abdul 2 branky + 3 asistence - Matěj Blümel 3+0). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 11 zápasů - 4 výhry - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 7 proher - skóre 36:34. Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Lukáš Pech 56 zápasů/57 bodů (22 branek + 35 asistencí) - Robert Říčka 48/47 (27+20). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Adam Musil 3/3 (3+0). Statistiky brankářů v základní části: Dominik Hrachovina průměr 2,69 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,79 procenta a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,01, 92,69 a jednou udržel čisté konto - Dominik Frodl 2,32, 91,41 a čtyřikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,85, 90,44 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Dominik Frodl 1,90 a 93,48. Zajímavosti: - Pardubice se v play off samostatné české extraligy utkají s Českými Budějovicemi podruhé. V roce 2007 vyhrály v semifinále 4:1 na zápasy. Ve federální lize v roce 1988 zvítězily České Budějovice v souboji o 5. místo 3:0 na zápasy a o pět let později v předkole play off vyhráli sérii 3:0 Východočeši. - České Budějovice, které v letech 2013 až 2020 působily v první lize, jsou ve čtvrtfinále extraligy poprvé od roku 2012. Tehdy vypadly s Libercem po porážce 1:4 na zápasy. - Dynamo je ve čtvrtfinále podruhé za sebou a loni vypadlo s Mladou Boleslavi po porážce 0:4 na zápasy. - Motor, který čeká první zápas od 8. března, v závěru základní části pětkrát za sebou bodoval a z toho třikrát vyhrál. - České Budějovice doma vyhrály třikrát za sebou. - Pardubice, které v předkole play off porazily Karlovy Vary 3:0 na zápasy, po sérii osmi porážek vyhrály čtyřikrát v řadě. - Dynamo venku po sedmi porážkách za sebou dvakrát za sebou vyhrálo. - České Budějovice po sérii šesti porážek ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou vyhrály. - Obránce Roman Vráblík z Českých Budějovic může v úterý sehrát 300. zápas v extralize. - Slovenský obránce Martin Bučko v této sezoně v Českých Budějovicích hostuje z Pardubic. Útočník Michal Vondrka působil v Dynamu od poloviny ledna 2020 do konce minulé sezony, kterou ale celou vynechal kvůli zranění. Útočník Daniel Voženílek je odchovancem Pardubic, za které naposledy nastoupil v sezoně 2019/20 v jednom utkání při působení v prvoligových Litoměřicích. - Asistent trenéra Motoru Patrik Martinec hrál za Pardubice v letech 1990 až 1993. - Brankář Milan Klouček z Pardubic hostoval v Českých Budějovicích v sezoně 2019/2000 a pomohl jim k návratu do extraligy. HC Sparta Praha (3.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátky: pondělí 19:00 (ČT sport), úterý 19:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 3:2 po sam. nájezdech, 4:1, 3:4, 5:2 (Filip Chlapík 2+6 - Jaroslav Vlach 1+2). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 25 - 10 - 4 - 1 - 10 62:67. Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Filip Chlapík 53/70 (31+39) - Tomáš Filippi 50/40 (21+19). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Ladislav Šmíd 5/7 (0+7). Statistiky brankářů v základní části: Matěj Machovský 2,27, 92,00 a dvakrát udržel čisté konto, Július Hudáček 1,84, 91,67 a jednou udržel čisté konto - Petr Kváča 2,41, 91,66 a třikrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,78, 90,77 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Petr Kváča 2,57 a 92,57. Zajímavosti: - Sparta se s Libercem v play off utkala dosud pětkrát. V roce 2007 při cestě za dosud posledním titulem v semifinále vyhrála 4:1 na zápasy. Potom čtyřikrát uspěli Severočeši. O rok později ovládli čtvrtfinálovou sérii 4:0, v roce 2016 ve finále zvítězili 4:2 a získali dosud jediný titul, před čtyřmi roky vyhráli v předkole 3:0 a loni v semifinále zvítězili 4:3. - Pražané jsou ve čtvrtfinále podruhé za sebou, loni porazili Olomouc 4:0 na zápasy. - Bílí Tygři se představí ve čtvrtfinále pošesté za sebou. Neuspěli jen v roce 2018 po porážce s Hradcem Králové 3:4 na zápasy. - Sparta, kterou čeká první zápas od 8. března, vyhrála sedmkrát za sebou. - Pražané doma vyhráli čtyřikrát za sebou. - Liberec, který v předkole vyřadil Kometu Brno po výhře 3:2 na zápasy, vyhrál čtyři z posledních šesti zápasů. - Bílí Tygři venku prohráli čtyřikrát za sebou. - Sparta vyhrála šest z posledních osmi vzájemných zápasů. - Kapitán Sparty Michal Řepík působil hrál za Liberec v sezoně 2015/16 a získal s ním mistrovský titul. Čtyřiadvacetiletý nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec základní části extraligy Filip Chlapík působil v Liberci v mládeži v letech 2011 až 2013. - Kouč Sparty Josef Jandač vedl Liberec v letech 2001 až 2003 a v sezoně 2001/02 s ním postoupil do extraligy. - Brankář Petr Kváča z Liberce odchytal v sezoně 2017/18 při působení v tehdy prvoligových Českých Budějovicích za Spartu dva zápasy a připsal si debut v extralize.