V Paříži zastavili obchodování s akciemi Casina, Křetínský směřuje k převzetí

Paříž - Burza v Paříži zastavila obchodování s akciemi řetězce supermarketů Casino. Učinila tak jen krátce před začátkem dnešních obchodů se zdůvodněním, že silně zadlužená firma oznámí zásadní sdělení s dopadem na akcionáře. Očekává se, že kontrolu nad řetězcem převezme český miliardář Daniel Křetínský, uvedla agentura Reuters.

Křetínský a jeho společník Marc Ladreit de Lacharrière patrně uspějí ve snaze firmu ovládnout, protože o víkendu se z boje stáhli jejich rivalové. Těmi jsou telekomunikační magnát Xavier Niel, investiční bankéř Matthieu Pigasse a podnikatel Moez-Alexandre Zouari, kteří se spojili ve firmě 3F Holding.

Správní rada Casina by se měla sejít dnes odpoledne a podle zdrojů francouzského deníku Le Figaro by měla podpořit Křetínského návrh na posílení kapitálu řetězce. Křetínský by se tak na začátku podzimu stal většinovým vlastníkem Casina.

Křetínský a Ladreit de Lacharrière, kteří jsou teď jedinými zájemci, chtěli podle dřívějších informací do Casina vložit 1,35 miliardy eur (32,1 miliardy Kč). Z této částky by poskytli více než 900 milionů eur (21,4 miliardy Kč) z vlastních zdrojů. Český podnikatel by dal 750 milionů eur (17,8 miliardy Kč) a francouzský partner 150 milionů eur (3,6 miliardy Kč), uvedla agentura AFP.

Agentura Bloomberg ale dnes uvedla, že Křetínský a jeho obchodní partner nabídku vylepšili tak, že klíčoví věřitelé se přidali na jejich stranu. To byl i důvod, proč společnost 3F Holding boj o převzetí řetězce supermarketů nakonec vzdala.

Vylepšená nabídka podle zdrojů Bloombergu zahrnuje menší částku na posílení vlastního kapitálu - proti původním 1,35 miliardy pouze 1,2 miliardy eur. Počítá rovněž s menší konverzí zajištěného dluhu na vlastní kapitál, a to v objemu 1,35 miliardy eur proti dosavadnímu návrhu 1,5 miliardy eur. Změna znamená lepší podmínky konverze pro zajištěné věřitele než v předchozí nabídce, uvedly zdroje, které si přály zůstat v anonymitě.

Křetínského návrh podpořil úvěrový fond Attestor, který stál dříve za konkurenční nabídkou a který je hlavním zajištěným věřitelem. Vedle Attestoru podporují nyní nabídku Křetínského držitelé dluhu Davidson Kempner Capital Management, Farallon Capital Management, Monarch Alternative Capital a Sculptor Capital Management, uvedl Bloomberg.

Křetínský zbohatl částečně díky investicím do energetického sektoru v Evropě. Sám sebe označuje za frankofila a mezi jeho investice ve Francii patří vedle Casina i podíly ve vydavatelství Editis, ve francouzském deníku Le Monde a v maloobchodním řetězci Fnac Darty.

Společnost Casino, pod kterou spadají například řetězce Monoprix a Franprix, měla na konci loňského roku konsolidovaný čistý dluh 6,4 miliardy eur (téměř 153 miliard Kč). V příštích dvou letech bude muset splatit dluh v objemu tří miliard eur.

Francouzská vláda se obává propouštění v řetězci, který je šestým největším maloobchodním prodejcem ve Francii. Na konci loňského roku měla skupina v zemi přibližně 50.000 zaměstnanců. Společnost Casino uvádí, že restrukturalizace dluhu téměř vymaže hodnotu akcií firmy. Předseda představenstva a generální ředitel Jean-Charles Naouri ztratí kontrolu nad podnikem. Akcie Casina v pátek uzavřely na ceně 3,14 eura za kus.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire minulý týden prohlásil, že obě nabídky na rekapitalizaci Casina jsou solidní a že není úkolem státu, aby se stavěl na jednu stranu. Naznačil, že by nebyl problém, aby se největším akcionářem potravinářského řetězce stal nefrancouzský investor. V době pandemie covidu-19 Francie zablokovala prodej potravinářského řetězce Carrefour do Kanady, což zdůvodnila tím, že země si musí zachovat domácí kontrolu nad dodávkami potravin.