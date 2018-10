Brno - Soutěžemi o nejhezčího dýňového strašáka i nejchutnější dýňový koláč, farmářským trhem, hudbou a hrami v neděli ožily prostory Otevřené zahrady v Brně v Údolní ulici. Vzdělávací centrum provozované Nadací Partnerství, uspořádalo Dýňovou slavnost už pošesté.

"Slavnosti organizujeme v průběhu celého roku tak, aby odpovídaly rytmu přírody. Na jaře jarní slavností, pak bylinkovou slavností a na podzim slavností dýňovou," řekla ČTK Helena Peřinová z Nadace Partnerství.

Dýně zvolili pořadatelé jako symbol podzimu, protože jsou populární a inspirují k různým kulinářským i rukodělným výtvorům. Pro řadu lidí je to způsob jak si do Otevřené zahrady, která slouží jako environmentální vzdělávací centrum, najít cestu. "Když o nás budou vědět, snadněji si pak najdou informace k workshopům a seminářům, které jdou v environmentálních tématech víc do hloubky," vysvětlila účel slavnosti Peřinová.

Dýňová slavnost začala v Otevřené zahradě v 10:00. Do odpoledne ji díky slunečnému počasí navštívily stovky lidí.