V obchodech je dnes podle prodejců poměrně klid

Praha - V obchodech je dnes podle prodejců, které dnes ČTK oslovila, nadále poměrně klid, přestože v pondělí si lidé nemohli jít nakoupit. V některých řetězcích evidují sice více zákazníků než v běžné úterý, nejde však o zásadní růst. Letošní velikonoční prodeje poznamenaly vládní restrikce týkající se omezení sortimentu, ale i nucené uzavření prodejen na Velký pátek. Vyplývá to z dnešní ankety ČTK mezi obchodními řetězci.

V prodejnách Penny je dnes podle jejich mluvčího Tomáše Kubíka sice silnější provoz ve srovnání s klasickým úterým, ale ne výrazně. Mnohem prudší nárůst zákazníků řetězec sledoval v sobotu, kdy byl počet zákazníků meziročně o desítky procent vyšší. "Přesto, že tento nárůst byl značný, jsme rádi, že se nám podařilo zajistit dodržování všech potřebných opatření a bezpečí našich zákazníků i zaměstnanců," řekl Kubík.

Společnost Tesco dnes také hlásí více zákazníků než jiné úterý, ale podle jejího mluvčího Václava Koukolíčka nejde o žádný dramatický nápor, kdy by bylo nutné například regulovat počet lidí v prodejnách. Může to podle něj být způsobeno tím, že obchody jsou běžně zavřené na Velikonoční pondělí a zákazníci jsou tak zvyklí si nákup naplánovat. Někteří podle něj možná nevyrazili do obchodů kvůli špatnému počasí, aby neriskovali nehodu v autě.

Do hypermarketů Globus dnes dopoledne podle jejich mluvčí Lutfii Volfové přišlo méně nakupujících než po obvyklém víkendu. Je to podle ní dáno tím, že lidé mají ze svátků zásoby. Větší počet zákazníků lze očekávat v pozdějších odpoledních hodinách, řekla dále.

Velikonoční prodeje co do objemu byly letos podle Volfové nižší. Otevřené obchody totiž mohou prodávat jen základní potřeby, v hypermarketech tak lidé nenakoupí obuv, oblečení nebo elektroniku. "Co se týče potravin a zboží, jež prodávat můžeme, nákupy byly poznamenány uzavřením obchodů v pátek. Omezení vyvolalo vlnu nákupů ve čtvrtek a v sobotu, kdy jsme zaznamenali výrazné zvýšení prodejů domácích potřeb a sortimentu zahrada," uvedla Volfová.

Prodeje na letošní Velikonoce ovlivnily podle Koukolíčka uzavřené restaurace, kdy lidé kupovali například více alkohol. Naopak o cukrovinky nebyl zvláště mezi seniory, kteří jinak obvykle chystají bohatou koledu, podle něj tak velký zájem. Na tržby mělo negativní dopad i nucené uzavření na Velký pátek. Podle Koukolíčka ostatní dny nikdy nemohou takový výpadek vykompenzovat.

Kvůli pandemii mohou momentálně fungovat jen vybrané prodejny jako potraviny, drogerie, optiky či květinářství, od pondělí 12. dubna však budou moci opět otevřít obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, čistírny, prádelny, zámečnictví či farmářské trhy. Podle zákona o prodejní době musejí běžně zůstat obchody nad 200 metrů čtverečních zůstat zavřené na Velikonoční pondělí. Letos ale platilo usnesení vlády v rámci boje proti pandemii, podle kterého nemohou mít prodejny otevřeno v žádný svátek. Z důvodu uzavření obchodů na Velký pátek prodejci evidovali velký nápor zákazníků ve středu, čtvrtek a také v sobotu.