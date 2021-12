V novém filmu bojuje superhrdina Spider-Man se zloduchy z paralelních světů

Ilustrační foto - The Amazing Spider-Man 2

Praha - V novém filmu Spider-Man: Bez domova bojuje v režii Jona Wattse superhrdina v podání Toma Hollanda se zloduchy z paralelních světů. Snímek navazuje na předchozí filmy Spider-Man: Homecoming a Spider-Man: Daleko od domova. Pokračování příběhů o Spider-Manovi natočených na motivy komiksů z vydavatelství Marvel Comics uvede distribuční společnost Falcon do tuzemských kin ve čtvrtek 16. prosince.

V ději nového Spider-Mana je poprvé odhalena jeho identita a Peter Parker se vinou části médií stává pro některé spoluobčany veřejným nepřítelem, který skončí před vyšetřovací komisí. Parker již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života a dostane tím do potíží své nejbližší - přítelkyni MJ Watsovou, tetu May a spolupracovníka Neda Leedse. Proto požádá Doctora Strange, aby mu pomocí zaklínadla zapomnění pomohl tajemství jeho identity obnovit. Nepovedené kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, kterou do světa proniknou ti nejmocnější zloduši z jiných vesmírů. Spider-Man musí přijmout výzvu, která navždy změní nejen jeho budoucnost, ale i budoucnost paralelních světů.

Vedle Hollanda, jenž Spider-Mana ztvárnil i v předchozích dvou snímcích, se v dalších rolích se objeví Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomeiová, Alfred Molina, Jamie Foxx nebo Willem Dafoe.

Spider-Man je fiktivní postava komiksových příběhů vydávaných nakladatelstvím Marvel Comics. Poprvé se objevil v komiksu Amazing Fantasy #15 v roce 1962. Od března 1963 mu je věnován vlastní komiks The Amazing Spider-Man. Autory postavy a příběhu jsou tvůrci Stan Lee a Steve Ditko. Příběh se roku 2010 dočkal muzikálového zpracování v divadle Broadway pod názvem Spider-Man: Turn Off the Dark. Vedle kin se objevil také v televizních filmech a seriálech. Ve Spider-Manovi se postupně objevují postavy vytvořené společností Marvel jako X-Men, Daredevil, Hulk, Thor, Punisher nebo Iron Man.

Snímky se Spider-Manem patří k nejúspěšnějším hollywoodským filmům. První z nich natočil v roce 2002 režisér Sam Raimi. Jeho rozpočet činil 139 milionů dolarů, celosvětově utržil 821,71 milionu dolarů. Díky komerčnímu úspěchu byly natočeny filmy Spider-Man 2 a Spider-Man 3. Stejný hrdina se později objevil ve snímcích The Amazing Spider-Man a The Amazing Spider-Man 2.

První trailer na snímek Spider-Man: Bez domova překonal rekord ve sledovanosti, když za 24 hodin napříč všemi platformami dosáhl 355,5 milionu zhlédnutí. Předchozí rekord držel snímek Avengers: Endgame z roku 2019, který za stejnou dobu dosáhl 289 milionů zhlédnutí.

Celosvětové tržby hollywoodských filmů se Spider-Manem:

Pořadí Název Rok uvedení Hlavní role Rozpočet (v mil. dolarů) Tržby (v mil. dolarů) 1. Spider-Man: Daleko od domova 2019 Tom Holland 160 1131 2. Spider-Man 3 2007 Tobey Maguire 258 890,87 3. Spider-Man: Homecoming 2017 Tom Holland 175 880 4. Spider-Man 2002 Tobey Maguire 139 821,71 5. Spider-Man 2 2004 Tobey Maguire 200 783,77 6. The Amazing Spider-Man 2012 Andrew Garfield 230 752,22 7. Amazing Spider-Man 2014 Andrew Garfield 200-255 708,29

