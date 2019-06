V Novém Boru testují novou metodu zavlažování stromů v ulicích

Nový Bor (Českolipsko) - Novou metodu zavlažování stromů pomocí speciálních vaků s vodou testují v ulicích v Novém Boru na Českolipsku. Jako první dostaly "zavlažovací sukýnky" dvě téměř stoleté lípy na náměstí Míru, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Radmila Pokorná. U každé z lip jsou čtyři vaky o objemu až 90 litrů. Voda se uvolňuje postupně, což zajišťuje efektivnější zálivku. Do té se ještě přidává hnojivo.

Obě lípy nejsou v dobrém stavu, ublížilo jim loňské extrémně suché a horké léto. "Kvůli němu oba stromy u autobusové zastávky vloni předčasně opadaly, i když jsme je od jarních měsíců zalévali. Letos naštěstí znovu obrazily a je šance, že by ještě mohly nasadit sekundární korunu. Pokud metoda zabere, mohly by lípy ještě pár let na náměstí zůstat," řekla vedoucí technického oddělení města Zdeňka Schreibová.

Zalévání lip na náměstí je kvůli ušlapané zemině komplikované. Velká část vody proto podle Schreibové při zálivce odteče po povrchu, zbylá voda se pak vsakuje jen velmi obtížně. Město se proto rozhodlo vyzkoušet moderní arboristické prostředky - zavlažovací vaky.

Podle Tomáše Sochy ze společnosti Stromy, který vaky k lipám na náměstí instaloval, pomáhá tento systém hlavně při aklimatizaci nových výsadeb v náročných podmínkách městských ulic. "Technologii nyní experimentálně používáme u dospělých stromů, u nichž se vlivem změny stanovištních podmínek zásadně zhoršila fyziologická vitalita," dodal.

Lípy v Boru jsou pod stálým dohledem kamer městské policie. "Věřím, že obyvatelé budou natolik uvědomělí a vaky nezničí," uvedl starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj).