V nominaci hokejistů je devět nováčků i kanonýr Jaškin

Praha - Devět nováčků zařadil do nominace na Channel One Cup v Moskvě trenér českých hokejistů Filip Pešán. V šestadvacetičlenném výběru vedle nich nechybí ani nejlepší střelec Kontinentální ligy Dmitrij Jaškin z Dynama Moskva, který se z listopadového turnaje Karjala omluvil ze zdravotních důvodů. Poprvé od února 2018 se vrací další kanonýr Lukáš Radil ze Spartaku Moskva.

Debutovat v národním týmu mohou obránci David Gazda ze Zlína, Pavel Pýcha z Českých Budějovic, Jakub Zbořil z Komety Brno a Dominik Mašín z Chabarovsku a útočníci Matěj Blümel z Pardubic, Lukáš Jašek z Třince, Dominik Lakatoš z Vítkovic, Jakub Lauko z Karlových Varů a Petr Kodýtek z Plzně, který je se 168 centimetry suverénně nejmenším hráčem národního týmu.

Jsou mezi nimi tři hráči, kteří působí v Evropě kvůli odloženému startu NHL i nižších zámořských soutěží. Zbořil a Lauko mají kontrakty v Bostonu, Jašek ve Vancouveru. V listopadu na Karjale se představil jako jediný hráč s kontraktem v NHL obránce Filip Hronek, který vypomáhá Hradci Králové.

Teď jsou spolu s ním a triem nováčků v nominaci ještě útočníci David Kaše, který byl z Philadelphie zapůjčen do Karlových Varů, a Filip Zadina, jenž z Detroitu zamířil do Třince. Kaše i Zadina obléknou reprezentační dres poprvé od dubna 2018.

"Je to určitě poslední šance je vidět před odletem do zámoří. Chtěl jsem je vzít už na turnaj do Finska, bohužel paralyzovaná covidová situace v českém hokeji mi to neumožnila," řekl Pešán při on-line tiskové konferenci v Praze.

Zatím není jasné, kdy NHL začne. Původně se zmiňoval termín 1. ledna a nyní se mluví o 13. lednu. "NHL bude dnes opětovně jednat, takže do konce týdne může ještě dojít k nějakým změnám," konstatoval generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd, že se s variantou neúčasti jmenovaných hráčů počítá.

Z turnaje Karjala, kde Češi skončili se šesti body druzí, zůstali v kádru jen Hronek a útočníci Andrej Nestrašil z Magnitogorsku a Radan Lenc z Liberce. Ve výběru je dvanáct krajánků z KHL, ostatní jsou z domácí extraligy. A to i přesto, že domácí soutěž během reprezentační pauzy v nabitém programu pokračuje.

V nominaci je i dalších 25 náhradníků. "Je to hlavně z toho důvodu, že nevíme, jestli se nezmění situace v NHL a nebudou muset odjet hráči za svými povinnostmi do zámoří. Samozřejmě je nominace ovlivněná i covidovou situací a ještě se odehrají další kola jak v KHL, tak v české extralize, takže bychom museli případně reagovat i na nějaká zranění změnou nominace," uvedl Pešán.

"Při strategii nominace nám šlo hlavně o to, abychom poznali další hráče, které jsme speciálně z ruské KHL nenominovali na minulý turnaj do Finska a kteří se omluvili. Chceme využít také tu vzácnou možnost poznat kluky, kteří hrají nebo jsou na hraně NHL, hlavně mladších ročníků. Ty chceme na turnaji otestovat, protože další možná varianta, kdy je vidět, může být až mistrovství světa nebo dokonce až olympiáda," podotkl Pešán.

Počítat nemohl s hráči z dalších evropských soutěží. "Museli jsme zohlednit nějaké omluvenky, nemohl jsem nominovat hráče ze Švýcarska a Skandinávie z důvodu covidových opatření a karantény. Omluvili se (z KHL) Sekáč, Hyka, Krejčík, Jordán. Radima Zohornu (z Mladé Boleslavi) nepustil Pittsburgh, oba jeho bratři (Hynek a Tomáš z Chabarovsku) mají rodinné důvody. A protože vždycky vzorně reprezentovali, tak jsem je uvolnil i s ohledem na to, že jsem je už na minulém turnaji viděl," řekl Pešán.

Nejvíce zkušeností z reprezentace má s 63 starty Radil, který je s 15 góly i nejlepším střelcem z nominovaných hráčů. Třicetiletý odchovanec Pardubic, jenž byl účastníkem předloňských olympijských her v Pchjongčchangu a mistrovství světa v Paříži o rok dříve, se před touto sezonou vrátil do KHL po dvou letech v San Jose v NHL i AHL a je s 15 góly šestý v pořadí kanonýrů soutěže.

"Chtěli jsme doplnit zkušenější hráče o mladé, takže doufám, že se nám povedlo vytvořit takový zajímavý mix hokejistů mladších ročníků a zkušenějších," prohlásil Pešán.

Zápasy na turnaji by si měli rozdělit rovnoměrně brankáři Dominik Furch z Dinama Minsk, Šimon Hrubec z Omsku a Roman Will z Čeljabinsku. "Každý z nich bude chytat jedno utkání, takový je první plán na turnaj," podotkl Pešán. Využil možnost vzít je na turnaj všechny. "Dostal jsem omluvenky na listopadovou akci od brankářů z KHL a bojím se, že na únorové akci bude to vyvázání z KHL na Švédské hry ještě těžší."

V Moskvě se bude turnaj - stejně jako tomu bylo v Helsinkách - konat v uzavřené "bublině". Hráči se sejdou v Moskvě v pondělí už otestovaní v destinaci, odkud dorazí. Po dalším negativním testu se budou moci od úterka zapojit do tréninku.

První duel čeká Pešánův výběr ve čtvrtek 17. prosince od 12:30 SEČ proti Finsku, v sobotu ve 13:30 SEČ nastoupí proti Rusku a v neděli od 9:00 SEČ proti Švédsku. S výjimkou duelů domácí sborné se bude hrát bez diváků.

Nominace českých hokejistů na Channel One Cup v Moskvě (17.-20. prosince):

Brankáři: Dominik Furch (Dinamo Minsk/KHL; 29 zápasů), Šimon Hrubec (Omsk/KHL; 9), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 5),

obránci: Daniel Gazda (Zlín; 0 zápasů/0 branek), Filip Hronek (Hradec Králové; 23/6), Pavel Pýcha (České Budějovice; 0/0), Jakub Zbořil (Kometa Brno; 0/0), Dominik Mašín (Chabarovsk/KHL; 0/0), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 37/1), Andrej Šustr (Kunlun/KHL; 12/1), Ondřej Vitásek (Dinamo Riga/KHL; 39/2),

útočníci: Lukáš Jašek (0/0), Filip Zadina (oba Oceláři Třinec; 5/1), David Kaše (4/2), Jakub Lauko (oba Karlovy Vary; 0/0), Robin Hanzl (41/8), Lukáš Radil (oba Spartak Moskva/KHL; 63/15), Matěj Blümel (Pardubice; 0/0), Petr Kodýtek (Plzeň; 0/0), Dominik Lakatoš (Vítkovice; 0/0), Radan Lenc (Liberec; 25/3), Lukáš Rousek (Sparta Praha; 10/0), David Šťastný (Mladá Boleslav; 14/3), Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL; 36/9), Andrej Nestrašil (Magnitogorsk/KHL; 32/6), Lukáš Sedlák (Čeljabinsk/KHL; 6/4).

Náhradníci:

Brankáři: Dominik Frodl (Plzeň; 0), Petr Kváča (Liberec; 0), Matěj Machovský (Sparta Praha; 1),

obránci: Tomáš Dvořák (10/0), Petr Kalina (2/0), Jan Košťálek (všichni Sparta Praha; 6/2), David Bernad (Mladá Boleslav; 0/0), Vojtěch Budík (Plzeň; 0/0), Ronald Knot (Liberec; 0/0), Filip Pyrochta (Kometa Brno; 17/0), Radim Šalda (Hradec Králové; 0/0),

útočníci: Pavel Kousal (0/0), Ondřej Najman (0/0), Adam Zbořil (všichni Mladá Boleslav; 0/0), Michal Kovařčík (2/0), Ondřej Kovařčík (0/0), Matěj Stránský (všichni Třinec; 15/2), Ondřej Beránek (11/1), Jakub Flek (oba Karlovy Vary; 3/1), Tomáš Filippi (Liberec; 45/5), Luboš Horký (Kometa Brno; 0/0), Jan Mandát (oba Pardubice; 0/0), David Tomášek (Sparta Praha; 26/6), Marek Zachar (Hradec Králové; 0/0), Patrik Zdráhal (Litvínov; 10/1).

Program turnaje:

Čtvrtek 17. prosince:

12:30 ČR - Finsko (ČT2),

17:30 Rusko - Švédsko (ČT Sport).

Sobota 19. prosince:

09:00 Finsko - Švédsko (ČT Sport),

13:30 Rusko - ČR (ČT2).

Neděle 20. prosince:

09:00 ČR - Švédsko (ČT Sport),

13:30 Rusko - Finsko (ČT Sport).

Tabulka Euro Hockey Tour po prvním turnaji:

1. Rusko 3 2 1 0 0 11:3 8 2. ČR 3 2 0 0 1 5:4 6 3. Finsko 3 1 0 0 2 5:10 3 4. Švédsko 3 0 0 1 2 4:8 1