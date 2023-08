V nominaci fotbalové reprezentace není žádný nováček

Praha - V nominaci českých fotbalistů na zářijové domácí utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Albánií a následný přípravný zápas v Maďarsku není žádný nováček. Po nedávném přestupu do amerického klubu New England Revolution schází brankář Tomáš Vaclík. Naopak nechybí kapitán Tomáš Souček, jenž by měl být po víkendovém zranění v anglické lize k dispozici. Trenér Jaroslav Šilhavý povolal 23 hráčů, jejichž jména oznámil na tiskové konferenci.

Českému týmu bude i v zářijovém programu scházet nejlepší střelec aktuálního reprezentačního kádru Patrik Schick, jenž je v rekonvalescenci po operaci a na trávníky by se měl vrátit v říjnu. Kvůli zranění je mimo hru i obránce David Jurásek.

Vaclík chybí v nominaci kvůli tomu, že dotahuje svůj odchod do zámořské MLS. "Byl jsem s Tomášem včera v kontaktu. Už jsem si myslel, že je v Americe, ale není, zatím je tady. Smlouva by měla být dořešena, podepsaná. Měl by čekat na pracovní povolení, pak by měl hned odcestovat do Ameriky a připojit se k týmu," řekl reprezentační manažer Tomáš Pešír.

Šilhavý se čtyřiatřicetiletým brankářem, který byl v reprezentaci dlouho gólmanskou jedničkou, nadále počítá. "Tomáš je zkušený hráč, takže myslím, že ví, co dělá. Věřím, že se tam chytne, bude dobře chytat a ještě nám na tomhle postu zamotá hlavu. Pokud bude mít odpovídající formu, samozřejmě s ním počítáme," uvedl Šilhavý.

Souček kvůli otřesu po tvrdém souboji nedohrál za West Ham víkendový zápas v Brightonu, kde musel střídat už v prvním poločase. "Absolvuje ještě nějaká vyšetření, ale vypadá to nadějně. Tomáš chce za každou cenu na srazu být, jak jsme u něj zvyklí. V tuto chvíli to vypadá, že s ním budeme moci počítat, i když pravděpodobně vynechá páteční ligový zápas. Naši lékaři jsou ve spojení s protějšky z West Hamu," řekl Pešír.

Ve výběru znovu chybí záložník Antonín Barák, kterého Šilhavý nepovolal už v červnu kvůli údajnému nevhodnému chování v mužstvu. "Změnilo se to, že Tonda je v tuhle chvíli zraněný. Komunikuje s naším fitness koučem ohledně zdraví. Jinak co jsme řekli minule, to platí. Já jsem s ním teď nekomunikoval," uvedl Šilhavý.

V nominaci tentokrát figuruje více hráčů ze zahraničí, kterých trenér povolal třináct oproti deseti z české ligy. V mužstvu se stejně jako v červnu znovu sejde bratrská dvojice Michal (Twente Enschede) a Lukáš (Sparta) Sadílkové. V létě měli zdravotní problémy obránce Jakub Brabec s Davidem Zimou, oba se ale stihli uzdravit a Šilhavý je povolal.

Český tým nejprve 7. září doma přivítá v pražském Edenu Albánii v jednom z klíčových zápasů o postup na evropský šampionát v příštím roce. Reprezentanti po třech duelech vedou s bilancí dvou výher a jedné remízy svou skupinu před nadcházejícím soupeřem, který má jen o bod méně. Na závěrečný turnaj v Německu projdou první dva celky. O tři dny později nastoupí Šilhavého svěřenci v Budapešti k přípravnému utkání proti Maďarsku.

"Čeká nás jeden z klíčových zápasů celé kvalifikace. Všichni si uvědomujeme, o co hrajeme. Albánie má velmi dobrý tým, o čemž svědčí i to, že po jarních zápasech je v tabulce hned za námi. Věřím, že i s podporou fanoušků tento zápas zvládneme a uděláme velký krok k postupu na mistrovství Evropy, na kterém v žádném případě nechceme chybět," uvedl Šilhavý.

Národní tým čeká netradičně krátký sraz, který bude trvat jen týden. Mužstvo se sejde v pondělí v poledne v Praze. Na rozdíl od předchozího srazu v červnu všichni nominovaní hráči odcestují i k druhému utkání v rámci přípravy.

Nominace české fotbalové reprezentace na utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Albánií (7. září v Praze) a přípravný zápas v Maďarsku (10. září v Budapešti):

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Tomáš Koubek Augsburg 12 0 Jiří Pavlenka Brémy 19 0 Jindřich Staněk Plzeň 5 0 Obránci Jakub Brabec Aris Soluň 36 2 Vladimír Coufal West Ham 37 1 David Douděra Slavia Praha 2 0 Tomáš Holeš Slavia Praha 20 2 Ladislav Krejčí ml. Sparta Praha 4 2 Patrizio Stronati Puskás Akadémia 3 1 Jaroslav Zelený Sparta Praha 8 0 David Zima FC Turín 16 0 Záložníci Václav Černý Wolfsburg 11 4 Alex Král Union Berlín 36 2 Ondřej Lingr Feyenoord Rotterdam 6 0 Lukáš Provod Slavia Praha 10 2 Lukáš Sadílek Sparta Praha 2 0 Michal Sadílek Twente Enschede 16 1 Tomáš Souček West Ham 60 9 Útočníci Tomáš Čvančara Mönchengladbach 2 1 Adam Hložek Leverkusen 23 2 Mojmír Chytil Slavia Praha 6 4 Václav Jurečka Slavia Praha 6 0 Jan Kuchta Sparta Praha 15 3