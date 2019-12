V Neznašovech u Klatov vznikl lesní kostel pro betlémské setkání

Neznašovy (Klatovsko) - Netradiční lesní kostel vznikl pro jediné vánoční betlémské setkání u Neznašov na Klatovsku. Klatovský sochař Václav Fiala zde s rodinou a s přáteli vykáceli v hustém lesíku rychle rostoucích japonských topolů půdorys chrámu, jehož obvod zvýrazňují světla, řekl Fiala ČTK. Nedělní večerní betlémské setkání připomnělo, že v roce 1223 u obce Greccio ve střední Itálii světec František z Assisi poprvé zorganizoval v přírodě připomínku narození Ježíše Krista. Dnes se takovým inscenovaným představením říká živý betlém.

Na myšlenku vytvořit land art projekt neboli krajinné umění přišel Fiala letos při mnohahodinovém letu z Austrálie. Na nejpopulárnější pláži Bondi v Sydney se účastnil mezinárodního sochařského setkání Sochy u moře. "Když jsme letěli zpátky, bylo to až depresivní, jak v letadle hučely motory a všichni se upřeně dívali na své displeje. A někde za Kuala Lumpurem jsem se díval do zalesněné krajiny a napadlo mě, že by bylo pěkné udělat kostel, který by byl vidět z letadla," popsal sochař.

Náhodou pak nedaleko Klatov narazil na dvouhektarový lesík z japonských topolů, které asi před pěti lety vysázel na louku jeho kamarád a teď nevěděl, co s nimi má dělat. "Teď je to hustý křoviskový les, tak jsem mu navrhl, zda bychom tam neudělali kostel. On patří mezi několik mých vrstevníků, kteří se ještě dokážou rychle nadchnout," řekl čtyřiašedesátiletý Fiala.

Práce na lesním kostele, v dešti, v rozbahněné půdě, kde bylo třeba pokácet a odtahat asi tisícovku topolů, byla podle něj těžší, než když pracuje v kamenolomu. V topolové houštině nakonec s přáteli vykácel půdorys kostela s apsidou. Podle výtvarníkovy představy je střechou kostela obloha a zdi tvoří okolní stromy.

"Ten kostel má 15 krát 30 metrů, je to v podstatě katedrála. Celý obvod je osvícený, takže jsme museli nechat dovézt rozvaděč a skoupit všechny svítící řetězy, potřebovali jsme jich asi půl kilometru," popsal sochař. Na vykácené ploše vztyčil pět metrů vysoký dřevěný kříž, který vyplňují polena z pokácených topolů. Na ploše je také stánek se svatými obrázky.

Mše v lesním kostele nebude, od toho jsou podle Fialy skutečné kostely, lidé si v přírodě ale mohou společně připomenout narození Krista podle svatého Františka. Večerní program dnes zahrnoval vedle setkání také společný zpěv.