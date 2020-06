V Německu zadrželi bývalého šéfa společnosti Wirecard

Mnichov (Německo) - V Německu zadrželi bývalého šéfa finanční společnosti Wirecard Marcuse Brauna. Vyšetřovatelé ho podezírají, že nadhodnocoval příjmy a lhal o skutečném stavu firmy, aby ji zatraktivnil před investory, informují dnes zahraniční tiskové agentury. Minulý týden vyšel najevo skandál, když se zjistilo, že ve firmě chybí asi 1,9 miliardy eur (přes 50 miliard Kč).

Firma v pondělí přiznala, že účty, na kterých měla být uvedená částka, patrně vůbec neexistují. Auditoři z EY odmítli podepsat účetní závěrku firmy za loňský rok právě proto, že nemohli dohledat účty, na kterých mělo být oněch 1,9 miliardy eur.

Braun se nechal zadržet v pondělí večer a ještě dnes by měl předstoupit před soudce, uvedla agentura Reuters. Soudce pak rozhodne, zda Braun bude nadále zadržován.

Funkce šéfa společnosti se Braun vzdal minulý týden, kdy vyšel skandál s chybějícími miliardami najevo. V pondělí firma vyhodila provozního ředitele Jana Marsaleka, který byl z řídícího týmu firmy odvolán už minulý týden. Marsalek měl podle agentury DPA na starosti každodenní chod firmy, včetně jejich aktivit v jihovýchodní Asii. Tam se zřejmě i podvod s penězi stal.

Firma nejprve tvrdila, že 1,9 miliardy eur mělo být na vázaných účtech u dvou bank na Filipínách. Dotčené finanční domy ale již uvedly, že Wirecard není jejich klientem a že dokumenty, které měly vklad peněz dokazovat, jsou padělky.

Společnost Wirecard byla v Německu považována za nadějného hráče na rychle rostoucím trhu finančních služeb a její akcie byly zařazeny i do prestižního indexu frankfurtské burzy DAX. Už loni se ale začaly v britském listě Financial Times (FT) objevovat články, které zpochybňovaly účetní postupy firmy. Podnik to vždy odmítal, jeho akcie ale od té doby citelně klesly. Další propad se dostavil na současný skandál s chybějícími miliardami.