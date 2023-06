V muzeu v Turnově je plastika od umělce Karouška, láká do horolezecké expozice

Turnov (Semilsko) - V atriu muzea v Turnově v Českém ráji přibyla třímetrová plastika od umělce a horolezce Valeriána Karouška, který před více než půlstoletím tragicky zahynul s dalšími českými horolezci při zemětřesení pod Huascaránem v Peru. Umělecké dílo symbolicky láká do expozice věnované horolezectví. Jde o jedno z posledních Karouškových děl. Jako základ pro něj použil podvozek ze svého automobilu GAZ-M-20 Poběda, který využíval i pro cesty do skal. Dílo se jmenuje Totem civilizace, řekl ČTK ředitel muzea Jan Prostředník.

"Je to opravdu monumentální dílo, vysoké tři metry, široké dva metry, takže je to velká dominanta. Myslím si, že to je přesně to, co nám v tom našem areálu, v tom našem atriu chybělo," dodal Prostředník.

Karouškovo dílo má muzeum zapůjčené na pět let od jeho vlastníka, což je Oblastní galerie Liberec. Budí dojem postapokalyptického objektu. Plastika je barevně i tvarově výraznou koláží různých tyčovin, drátů, plechů, říčních valounů a vlastnoručně domodelovaných detailů. "Je to kov, kámen, něco málo sklo a hlavně je jako základ použito šasi jeho vozu, jeho pobědy, s kterou jezdili horolezci také do skal," dodal ředitel muzea.

Tímto dílem se Karoušek prezentoval na slavné výstavě Socha a město pořádané v roce 1969 v Liberci. Dílo bylo osazeno na konečné tramvajové zastávce Lidové sady, naproti objektu společenského domu, odkud vedou turistické trasy do Jizerských hor.

Sochař Valerián Karoušek se narodil v Turnově 31. ledna 1929. Kromě umění bylo jeho celoživotní vášní lezení. Patřil dokonce do reprezentačního družstva československých horolezců a na svém kontě má několik desítek náročných prvovýstupů v pískovcích Českého ráje, ale také řadu prvovýstupů v Tatrách. Jeho zaujetí pro lezení se mu stalo osudným 31. května 1970, kdy ve věku 41 let společně s dalšími 13 členy československé horolezecké expedice zahynul při zemětřesení v Peru.

Expozici horolezectví, která by měla u návštěvníků vyvolávat iluzi, že jsou ve skalním městě, má turnovské muzeum čtyři roky. Vytvořilo ji v nové přístavbě. Šlo o největší projekt muzea v jeho více než 130leté historii. Vybudování expozice včetně postavení přístavby si vyžádalo zhruba 40 milionů korun.