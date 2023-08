V Londýně je každých šest minut ukraden jeden mobilní telefon, uvedla policie

Londýn - V Londýně loni bylo odcizeno 90.864 mobilních telefonů, tedy jeden zhruba každých šest minut. Podle stanice BBC o tom informovalo vedení metropolitní policie. To také společně s londýnským starostou Sadiqem Khanem vyzvalo výrobce telefonů, aby při navrhování přístrojů brali větší ohledy na prevenci jejich krádeží.

"Současná praxe umožňující ukradené mobilní telefony si nově zaregistrovat v rámci odvětví telekomunikačních služeb neúmyslně umožňuje vznik kriminálního trhu, který v Londýně podporuje loupeže, krádeže a násilnou trestnou činnost," uvedl v otevřeném dopise šéf londýnské policie Mark Rowley.

Téměř 70 procent všech loňských krádeží v Londýně mělo spojitost s mobilními telefony. Nejčastěji je zloději majitelům ukradli z kapsy, z kabelky nebo ze stolu v restauraci či hospodě. Častými oběťmi jsou děti a mládež nebo lidé pohybující se v turisticky oblíbených oblastech. Letos počet těchto krádeží vzrostl o dalších 27 procent, uvádějí policejní statistiky.

Britský deník The Guardian také připomíná několik násilných případů, kdy zloděj kvůli odcizení mobilu někoho fyzicky napadl. Jedna oběť po bodnutí do nohy zemřela. Jednu těhotnou ženu lupič udeřil do břicha a žena potratila.

Na letošní podzim vedení města a policie plánují setkání s výrobci telefonů, na němž chtějí společně vymyslet plán, jak proti rostoucímu počtu krádeží bojovat. Připomínají také úspěch podobné společné akce proti zlodějům autorádií, která velmi pomohla.