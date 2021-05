V lomu Vršany odstřelili pomocí výbušnin vysloužilý kolejový zakladač

Most - V lomu Vršany na Mostecku dnes pyrotechnici odstřelili vysloužilý, přes 60 let starý kolejový zakladač. Mnohatunový kolos byl pomocí výbušnin rozdělen na několik částí, které čeká likvidace. Stroj sloužil k zakládání zeminy, za své fungování takto obhospodařil zhruba 230 milionů metrů krychlových materiálu. Novinářům to řekl technický ředitel těžební společnosti Petr Procházka.

"Byl vyroben v roce 1957, do provozu šel v roce 1958, takže už poměrně historický stroj. S tím, že my jsme změnili způsob skrývání zeminy, původně se to sem vozilo vlakem, ještě do konce loňského roku a ten zakladač skrývku takhle zakládal. V letošním roce jsme to změnili, zrušili jsme kolejovou dopravu, která to sem vozila, a v tu chvíli stroj už není potřeba," doplnil Procházka. V lomu pracovaly dva stroje takového typu, odstřeloval se ten starší.

Střelmistři nainstalovali výbušniny na ocelové pásnice, které vycházejí z nejvyššího bodu. Tím se pásnice přestřelily a oba výložníky spadly na zem. "Je to z toho důvodu, že to je nejbezpečnější způsob, jak dostat výložníky na zem. Není možné z jedné strany odebírat, protože by stroj ztratil rovnováhu a mohl se převážit," dodal Procházka.

Deset minut před odstřelem k nebi vzlétly dvě červené signální rakety, jedna pak byla vyslána minutu před odstřelem. Po odpočtu se ozval silný výbuch a části stroje se sesunuly k zemi. Po odstřelu vylétla zelená raketa, která signalizovala, že už se mohou v místě odstřelu všichni bezpečně pohybovat.

Příprava odstřelu trvala zhruba hodinu, podle střelmistra Petra Mikuly byla použita kumulativní nálož Semtex RAZOR. "To jsou speciální nálože určené na řezání ocele a použili jsme tam asi 1,5 kilogramu této speciální nálože," řekl Mikula.

Na likvidaci stroje přišel podívat také Josef Fleisner, který ho řídil 30 let. "Je to smutný pocit," komentoval odstřel pamětník. Neplánuje, že by si vzal kousek ze stroje na památku, zachová si však nostalgickou vzpomínku na prožitá léta jak se zakladačem, tak se svými kolegy, řekl.

Zbytky stroje budou rozstříhány nůžkami nebo se rozpálí. Další velkostroje, které bude společnost Sev.en Energy, jíž lom patří, v dohledné době likvidovat, pracují nebo pracovaly v sousedním lomu ČSA. Lom útlum těžby ovlivní jako první, s těžbou skončí mezi lety 2024 a 2025.

"Uhlí, jak všichni víme, končí, přechod k jiným palivům ale musí proběhnout bezpečně a neohrozit české spotřebitele. Stále je polovina energie, kterou u nás spotřebujeme, vyrobena z fosilních paliv a spotřeba nijak neklesá. Zároveň už 300.000 českých domácností trpí energetickou chudobou. To jsou věci, které při změně energetiky musíme brát v úvahu,“ řekla dnes ČTK mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová.