V litvínovském Janově se koná Ghettofest,součástí je třeba graffiti workshop

Litvínov - Uprostřed litvínovské vyloučené lokality Janov na Mostecku se dnes koná Ghettofest, který pořádá spolek MY Litvínov. Část programu se uskuteční v sociokulturním centru v historické vile Libuše. Kromě workshopů se uskuteční dětské soutěže a vystoupí romské hudební skupiny. Vstupné je dobrovolné. Cílem akce i spolku je, aby k sobě lidé z vyloučené lokality a starousedlíci našli opět cestu. ČTK to řekl předseda spolku Petr Globočník.

Fotogalerie

"Je to koncept, který můžete znát například z Brna nebo z Plzně. Není to nic, co bychom vymýšleli, půjčili jsme si to. Je to takové zažít město jinak v sociálně vyloučené lokalitě," řekl Globočník. Janov je podle něj vnímán spíše negativně, tato akce má napomoct k tomu, aby se mínění lidí změnilo.

Zpětné vazby na připravovanou akci jsou podle předsedy různé. Někdo je rád, že Janov ožije, další lidé jednodenní festival kritizují. "Koukají na to s despektem, že tady bude třeba romská hudba," uvedl Globočník. Lidé také kritizovali třeba workshop zaměřený na graffiti, tedy druh výtvarného projevu ve veřejném prostoru. "Vidí to tak, že necháme děti čmárat po celém sídlišti. Tak to není. My věci děláme komplexně... Budeme dětem vysvětlovat, co je to kultura, umění, kam to patří, a že třeba k soukromému vlastnictví je potřeba se nějak chovat," doplnil předseda.

Lidé mají mnohdy problémové lokality spojené s nepořádkem, což je také jedna z aktivit, kterým se spolek věnuje. Plánuje se zapojit do akcí jako je Ukliďme Česko a vést místní obyvatele k tomu, aby si vážili svého okolí a i svým přičiněním ho zvelebovali a udržovali.

Spolek ve vile z počátku 20. století zatím nemá zapojenou vodu a využívá dešťovou, která kvůli vedrům dochází. Aktuálně Globočník čeká na stavební povolení, aby mohl vodu připojit. V přízemí donedávna zdevastované budovy jsou už nová okna, hotová je také střecha a provizorní komunitní dílna. Většina prostředků na opravy šla ze soukromých zdrojů a z finančních darů od podporovatelů.

Do budoucna plánuje Globočník vytvořit kroniku, v ní by byla zaznamenaná historie vily. V budově se vystřídalo několik institucí. Zpočátku budova sloužila jako ozdravovna pro děti s dýchacími obtížemi, později ve vile sídlil městský archiv. Jednu dobu byl v budově ústav pro ženy s mentálním postižením.