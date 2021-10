V listopadu a prosinci nebude DPH u energií, vláda to odsouhlasila

Praha - Vláda zmocnila ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) k odpuštění daně z přidané hodnoty (DPH) energií na listopad a prosinec. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedla Schillerová. Státní rozpočet to podle ní bude stát jednu miliardu korun měsíčně. Pro energie nyní platí sazba DPH 21 procent. Vláda tímto krokem reaguje na rostoucí ceny elektřiny a plynu. Domácnost, která za elektřinu zaplatí 1000 korun měsíčně, ve vyúčtování ušetří za listopad a prosinec zhruba 350 korun, uvedla Schillerová. Prominutí daně umožňuje ustanovení v daňovém řádu, které umožňuje ministryni financí hromadně prominout odvod daně při mimořádných, zejména živelních událostech.

Na generální pardon by podle ministryně měla od 1. ledna navázat novela zákona o DPH, která nulovou DPH prodlouží na potřebně dlouhou dobu. Tu by měla vláda projednat na mimořádném zasedání ve středu. Odpuštění DPH je podle Schillerové mimořádný úkon, který zatím využila jen v případě respirátorů. U nich vláda dnes také prodloužila nulovou DPH až do konce roku.

"Podobně jako u respirátorů, kde se snížení DPH okamžitě promítlo do cen pro konečné spotřebitele, chceme podpořit české domácnosti zavedením nulové sazby DPH na elektrickou energii. Domácnost, která za elektřinu zaplatí 1000 Kč měsíčně, ve vyúčtování ušetří jen za listopad a prosinec zhruba 350 Kč," uvedla Schillerová.

Ministryně má dále podle rozhodnutí vlády požádat evropský výbor pro DPH, aby ČR povolil trvale snížit sazbu daně u energií. Vedle toho má Schillerová ještě také podle vlády oslovit komisaře EU pro hospodářství Paola Gentiloniho s možností vyjednat nulovou sazbu DPH u energií. "Uvidíme, na jak dlouho výjimku dostaneme. Pro mě by byl ideální celý rok 2022. Inflace má totiž podle predikcí začít klesat až počátkem roku 2023," uvedla ještě před jednáním vlády Schillerová. Celkový dopad na veřejné rozpočty by měl být v případě nulové sazby DPH měsíčně zhruba dvě miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. Celkem na DPH získal stát letos ke konci března 323,6 miliardy korun, z toho do státního rozpočtu putovalo 208,7 miliardy korun. Partner a daňový expert poradenské PwC Česká republika Martin Diviš ČTK řekl, že EU směrnice o DPH neumožňuje, aby dodávky elektrické energie podléhaly nulové sazbě DPH. "Pokud by se mělo v Česku jednat o snížení sazby DPH na nulu, muselo by to být jistě náležitě vysvětleno ze strany české vlády a následně ujednáno na evropské úrovni," uvedl. Snížení sazby DPH z 21 na deset procent na dodávky elektrické energie provedli podle Diviše ve Španělsku. "Španělsko je nyní oprávněno uplatňovat sníženou sazbu DPH do 31. prosince 2021, přičemž se rovněž sledují technické parametry - velikost smluvního výkonu a průměrná cena elektřiny na velkoobchodním trhu v měsíci před fakturací. EU Směrnice o DPH jinou možnost úlevy neupravuje," uvedl. Snížení DPH u energií podle Diviše ale nelze zavést okamžitě. ČR totiž musí o tomto záměru informovat Evropskou komisi, která se může, ale nemusí, do tří měsíců vyjádřit. "Pokud by se nevyjádřila, tak se má za to, že nemá výhrad a až poté můžete Česká republika zavést sníženou sazbu DPH na dodávky elektrické energie," upozornil. U ceny elektřiny pro domácnosti tvoří přibližně polovinu výsledné ceny regulovaná část stanovována Energetickým regulačním úřadem, u plynu je to necelá třetina. V regulované části ceny jsou zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Zbylou část ceny určují sami dodavatelé. Energetický regulační úřad svoji část ceny na další rok pravidelně oznamuje na konci listopadu. Na takzvané podporované zdroje energie jde celkový roční příspěvek kolem 45 miliard Kč, z toho 27 miliard Kč platí stát a zbylých 20 miliard Kč hradí ve svých platbách domácnosti a firmy. Z těch by mohl stát osm miliard odpustit domácnostem a až osm miliard firmám. Od roku 2006 bylo na podporu podporovaných zdrojů energie v Česku vyplaceno přes 430 miliard korun. Domácnostem bude odpuštěn poplatek za OZE, maximálně 1500 korun za rok

Domácnostem s průměrnou spotřebou do tří megawatthodin bude z rozhodnutí vlády také odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje, jde o částku maximálně 1500 korun za rok. Stát na specifickou podporu vyčlení maximálně osm miliard korun. Týkat se to bude zhruba 5,3 milionu odběrných míst, z toho zhruba 4,3 milionu domácností. Zbytek jsou například chaty a chalupy. "Protože každá megawatthodina se rovná 495 korunám, tak tato částka bude odpuštěna. Protože se jedná maximálně o tři megawatthodiny, tak maximálně 1500 korun za rok. Pokud někdo bude mít nižší spotřebu, například dvě megawatthodiny, tak to bude 1000 korun podpory," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). "Toto bude realizováno od příštího roku, bude to už zúčtováváno v rámci průběžných záloh," dodal. Podle vicepremiéra jde pro domácnosti o nejjednodušší nástroj. "Nebude nikoho trápit, nikdo nebude o nic žádat, pouze zaplatí o částku méně," dodal. Po dnešním jednání tripartity Havlíček uvedl, že až osm miliard korun na poplatcích za obnovitelné zdroje by mohl stát odpustit také firmám. To ale zatím vláda neschválila. U ceny elektřiny pro domácnosti tvoří přibližně polovinu výsledné ceny regulovaná část stanovována Energetickým regulačním úřadem, u plynu je to necelá třetina. V regulované části ceny jsou zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také právě příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Zbylou část ceny určují sami dodavatelé. Energetický regulační úřad svoji část ceny na další rok pravidelně oznamuje na konci listopadu. Na takzvané podporované zdroje energie jde celkový roční příspěvek kolem 45 miliard korun, z toho 27 miliard platí stát a zbylých zhruba 20 miliard hradí ve svých platbách domácnosti a firmy. Od roku 2006 bylo na podporu podporovaných zdrojů energie v Česku vyplaceno přes 430 miliard korun.

Vláda chce firmám odpustit poplatky za obnovitelné zdroje v ceně elektřiny

Stát by mohl odpustit firmám až osm miliard Kč na poplatcích za obnovitelné zdroje, podobně jako u domácností. Důvodem je skokové zdražování elektřiny. Bude o tom s nimi dál jednat. Po jednání tripartity to uvedl ministr Havlíček.

"Je zde osm miliard korun, které musí vynakládat firmy vůči obnovitelným zdrojům. Toto je částka, o které se ještě budeme bavit se zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců," uvedl Havlíček. Na obnovitelné zdroje jde celkový roční příspěvek 47 miliard Kč, z toho 27 miliard platí stát a zbylých 20 miliard hradí ve svých platbách domácnosti a firmy. Z těch by mohl stát osm miliard odpustit domácnostem a až osm miliard firmám.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce zároveň tento týden v Bruselu s Evropskou komisí otevřít téma stanovení stropu cen emisních povolenek, které jsou jednou z příčin zdražování elektřiny v celé Evropě, a zamezit jejich spekulativním nákupům.

Jednání zaměstnavatelů s Havlíčkem by se podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka měla uskutečnit tento týden. "Řada firem dramatický nárůst cen vstupových energií nebude schopná promítnout do ceny svého finálního výrobku nebo služby a samozřejmě může dojít i ke krachům. Možnost podpory pro firmy vidíme v OZE, dohodneme se a připravíme varianty," uvedl. Připomněl, že vedle energií zdražuje i nafta a benzín a hrozí také nedostatek AdBlue, které se přidává do naftových motorů kvůli snižování emisí.