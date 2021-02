V Libereckém kraji silně mrzne, silničáři doporučují opatrnost

Praha - Liberecký kraj se dnes probudil do dalšího mrazivého rána. Teploměry v kraji klesají až k minus 15 stupňům, silničáři proto doporučují zvýšenou opatrnost. Ve Zlínském kraji pokrývá ve vyšších polohách Vsetínska silnice druhé a třetí třídy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností.

Liberecký kraj

Liberecký kraj se dnes probudil do dalšího mrazivého rána. Na rašeliništi na Jizerce bylo nejchladněji v zemi, teploty tam v noci klesly dokonce na minus 27,8 stupně, teď už jdou pomalu nahoru. Teploměry v kraji ale klesají až k minus 15 stupňům, silničáři proto doporučují zvýšenou opatrnost. Žádné problémy podle policie ale hlášené nejsou.

Hlavní tahy jsou většinou holé a vymrzlé, místy však mohou namrzat. Na silnicích nižších tříd, hlavně v horských oblastech leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Kvůli sněhu zatím zůstává pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Alternativní trasa pro nákladní dopravu vede po silnici I/13 přes Frýdlant, tu silničáři udržují chemicky.

V Libereckém kraji je dnes ráno jasno nebo skoro jasno, teploty se pohybují od minus pěti do minus 15 stupňů Celsia. Ojediněle se mohou objevovat mlhy. Mrznout bude podle meteorologů po celý den, k večeru bude ale přibývat oblačnosti, v noci se pak může objevit znovu sněžení.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné, na některých, zejména v horských oblastech, ale musí být řidiči opatrnější. Většinou jsou silnice holé, suché a vymrzlé. Ve vyšších polohách Beskyd nebo Opavska je zledovatělá ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne se mohou místy vyskytovat mrznoucí mlhy. Teploty budou pod nulou.

Pardubický kraj

Sníh zůstává na silnicích v Pardubickém kraji jen výjimečně. Jeho zledovatělé zbytky leží na menších komunikacích ve výše položených oblastech. Někde se vyskytují rovněž v lesních úsecích.

Opatrní by měli být řidiči v okolí Lanškrouna, Žamberka a v Železných horách. Úsek státní silnic 1/11 Jablonné nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody je sjízdný pouze se sněhovými řetězy.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou skoro jasno až jasno, foukal slabý vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus 14 a minus třemi stupni Celsia.

Zlínský kraj

Silnice druhé a třetí třídy ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé, suché a vymrzlé. Vyplývá to z dnešních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Na silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku se v oblasti Syrákova podle silničářů tvoří námraza. Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Téměř pětikilometrový úsek vedoucí z podstatné části kopcovitým terénem a přes les silničáři přes zimu neudržují.

Ve Zlínském kraji je dnes ráno většinou jasno bez srážek, místy vane slabý vítr. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus 13 do minus šesti stupňů Celsia.

Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes ve Zlínském kraji dosáhnout nuly až plus tří stupňů Celsia, na Valašsku kolem minus jednoho stupně Celsia. Bude skoro jasno až polojasno, vát by měl slabý vítr.