V Libereckém kraji se objevují sněhové přeháňky, sněžilo i na Rychnovsku

Praha - V Libereckém kraji se objevují sněhové přeháňky, silničáři doporučují opatrnost. Pro kamiony nad 6 tun znovu uzavřeli silnici přes Oldřichovské sedlo. Sněžilo i na Rychnovsku, ráno tam na silnicích nižších tříd zůstával rozbředlý sníh. Opatrní musejí být řidiči také v Krkonoších a na Broumovsku.

Královéhradecký kraj

Na Rychnovsku v noci sněžilo a dnes ráno tam na silnicích nižších tříd místy zůstávala vrstva rozbředlého sněhu. Sníh ležel i na nesolených silnicích. Opatrní musejí být řidiči také v Krkonoších a na Broumovsku, kde na nesolených silnicích zůstává vrstva zledovatělého sněhu. Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly dnes ráno většinou mokré, uvedli silničáři.

Teploty se dnes ráno v Královéhradeckém kraji pohybovaly těsně pod nulou. Na hřebenech Krkonoš bylo kolem minus deseti stupňů a drobně sněžilo.

Přes den by mohlo v kraji podle meteorologů ojediněle sněžit, zejména na horách. Teploty by se měly pohybovat kolem nuly, na horách od minus pěti do minus osmi stupňů Celsia.

Liberecký kraj

V kraji v noci nasněžilo a místy se stále objevují sněhové přeháňky. Mrzne, teploty klesají až k minus pěti stupňům Celsia, silničáři proto doporučují jezdit se zvýšenou opatrností, protože silnice mohou namrzat. Hlavní tahy jsou ale většinou jen holé a po chemické ošetření mokré, místy, hlavně v horách, mohou být zbytky rozbředlého sněhu.

Pro kamiony nad šest tun je od dnešního rána znovu uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Silničáři tam nesolí, a pro nákladní dopravu je tak silnice sjízdná jen s obtížemi. Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Mrzne dnes ráno v celém kraji, teploty klesají k minus třem až minus pěti stupňům Celsia. Přes den by se měly podle předpovědi meteorologů ojediněle objevovat sněhové přeháňky jen na horách, k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty přes den vystoupají maximálně ke dvěma stupňům, na horách bude mrznout po celý den.

Zlínský kraj

Silnice nižších tříd na Vsetínsku pokrývá místy rozbředlý sníh. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Stejně je tomu v okrese na mokrých silnicích první třídy, kde hrozí riziko vzniku námrazy. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé, vlhké a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Ve Zlínském kraji je dnes většinou oblačno až zataženo, v severní části regionu se sněhovými přeháňkami. Vane slabý vítr. Teploty se v regionu ráno nejčastěji pohybovaly od minus čtyř stupňů Celsia do nuly.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, zpočátku na jihu kraje až polojasno. Zejména na Valašsku se budou lokálně vyskytovat slabé sněhové přeháňky nebo občasné sněžení. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia. Vát bude slabý vítr.