Praha - Silničáři v Libereckém a Jihomoravském kraji varují před namrzáním vozovek. Hlavní tahy včetně D1 jsou na Vysočině holé, na vedlejších silnicích leží ujetý nebo zledovatělý sníh. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Jihomoravský kraj

Namrzání silnic hrozí dnes ráno na některých místech v kraji. Na komunikacích nižších tříd leží místy zbytky rozbředlého sněhu. Někde se objevuje i mlha. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Pro nákladní auta nad 12 tun je na Vyškovsku uzavřená silnice z Drnovic do Podomí. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Na jižní Moravě je podle silničářů od minus patnácti do minus čtyř stupňů Celsia. Nejvíc mrzne na Blanensku, Brněnsku a v Brně, nejmenší zima je na Hodonínsku a Břeclavsku. Fouká slabý vítr.

Na Blanensku se na méně využívaných úsecích nachází zbytky ujetého sněhu. Na Břeclavsku a Hodonínsku hrozí namrzání silnic nižších tříd a také se místy objevuje mlha. Na Znojemsku jsou na méně využívaných silnicích zbytky sněhu po pluhování, na lesních cestách je místy ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Na silnicích nižších tříd na Vyškovsku, Brněnsku a v Brně leží zbytky rozbředlého sněhu.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic nižších tříd leží vrstva ujetého a místy i zledovatělého sněhu. Opatrní musejí být řidiči hlavně v Krkonoších, Orlických horách a na Broumovsku. Teploty ráno na většině území kraje klesly k minus pěti až sedmi stupňům. Nejchladněji bylo v Adršpachu na Náchodsku a v Deštném v Orlických horách, kde bylo minus 15 stupňů. ČTK to zjistila u silničářů a meteorologů.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, ojediněle se mohou objevit mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně bude přibývat oblačnosti, ojediněle se slabým sněžením. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia, na horách má být až minus pět stupňů.

Liberecký kraj

Silničáři varují před namrzáním vozovek. Pozor by si měli dát řidiči i na mrznoucí mlhy. Výrazně se ochladilo a k ránu byly teploty mezi minus dvěma až minus deseti stupni Celsia, v noci na Jizerce v Jizerských horách dokonce klesly pod minus 15 stupňů.

Varování před rizikem námrazy platí i pro čtyřproudou silnici 35 z Liberce do Turnova či silnici 13 z Liberce na Frýdlant. Povrchy vozovek v kraji jsou podle dopravního webu převážně mokré a na Českolipsku vlhké. Zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem leží na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a ujetá vrstva v západní části Krkonoš na Semilsku.

Na většině území kraje bylo ráno jasno až polojasno. Podle předpovědi by přes den mělo přibývat oblačnosti a ojediněle může i slabě sněžit. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma až minus jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus dvěma až minus pěti stupni.

Moravskoslezský kraj

Jízda po silnicích v kraji dnes vyžaduje od řidičů zvýšenou opatrnost. V Jeseníkách jsou zbytky sněhu po pluhování. Ve vyšších polohách Beskyd je zajetá vrstva sněhu, ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu je místy i na silnicích na Novojičínsku a Opavsku. Většinou jsou silnice vlhké nebo mokré po chemickém ošetření, někde je námraza. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro kamiony je stále uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, který se přestavuje na dálnici.

Podle předpovědi meteorologů se dnes teploty budou pohybovat kolem nuly. Bude skoro jasno, ráno a znovu večer a v noci se ojediněle objeví mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost.

Olomoucký kraj

Silnice jsou dnes sjízdné bez větších problémů, Většina tahů je holých a po chemickém ošetření by řidiče neměli zaskočit ani kluzké vozovky. Silnice jsou vymrzlé, teploty na některých místech v kraji klesly nad ránem k více než deseti stupňům pod nulou. Místy však viditelnost snižuje mlha, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Sjízdnost bez problémů hlásí silničáři na Přerovsku i Prostějovsku, holé, suché a vymrzlé by měly být i zdejší dálnice. Na Olomoucku jsou tahy rovněž holé, silničáři tam ale nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti.

Sníh se stále drží na silnicích ve vyšších polohách na severu kraje, a to na Šumpersku a Jesenicku. Řidiči na něj narazí na úsecích udržovaných inertním posypem. Ujetá sněhová vrstva je tam krytá posypem a obezřetnost je na místě. Na Jesenicku hlásí správci silnic zmrazky již od středních poloh, ujetá sněhová vrstva s posypem je v oblasti Travné, Rejvízu a Petrových Bud.

Pardubický kraj

Sníh na silnicích leží už jen místy ve výše položených oblastech. Většinou tvoří uježděnou vrstvu s inertním posypem. Lokálně mohou vozovky namrzat, upozorňují silničáři.

Opatrní by měli být řidiči zvláště v okolí Lanškrounu, Vysokého Mýta a Žamberku. Sníh zůstává i na menších komunikacích v Železných horách.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou jasno, foukal slabý vítr. Na Svitavsku se vyskytovaly mlhy. Teploty se pohybovaly od minus 17 minus tří stupňů.

Středočeský kraj

Silnice jsou dnes ráno sjízdné, srážky nejsou hlášeny. Na menších cestách na Příbramsku a Benešovsku místy leží ujetá zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Zvýšenou opatrnost cestáři doporučují i na některých hlavních tazích, například na dálnici D1, Pražském okruhu nebo silnici I/3. Vozovka je tam místy mokrá po chemickém ošetření.

Teploty v regionu se pohybují od minus osmi do minus dvou stupňů Celsia, na většině území vane slabý vítr.

Kraj Vysočina

Hlavní tahy v četně dálnice D1 jsou na Vysočině holé, vymrzlé. Teploty v noci klesaly k minus devíti stupňům Celsia. Podle meteorologů hrozí po ránu mrznoucí mlhy. Na silnicích nižších tříd leží někde ujetá vrstva sněhu. Řidiči by měli být obezřetní při jízdě v lesních úsecích, kde může být sníh zledovatělý. Silnice jsou kryté posypem a s opatrností sjízdné, vyplývá z informací krajských silničářů.

Meteorologové dnes pro Vysočinu předpovídají nejvyšší odpolední teploty mezi minus čtyřmi stupni Celsia a nulou. Zpočátku bude polojasno, později se zatáhne nízkou oblačností. Může ojediněle slabě sněžit.

Zlínský kraj

Silnice jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. V nižších polohách jsou po chemickém ošetření většinou holé a mokré, na Kroměřížsku na nich místy leží i zbytky rozbředlého sněhu. V některých úsecích navíc hrozí jejich namrzání. Vozovky ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá uježděná vrstva sněhu o tloušťce od pěti do deseti centimetrů krytá posypem. Dohlednost snižují na mnoha místech regionu mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze se řetězy.

V kraji je převážně polojasno až oblačno, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus 11 do minus pěti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus jednoho stupně Celsia. Přes den bude polojasno nebo skoro jasno, lokálně se objeví mrznoucí mlhy. Zpočátku však může být místy i zataženo nízkou oblačností s možností ojedinělého slabého sněžení, později během dne očekávají meteorologové další přibývání oblačnosti. Vát bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.