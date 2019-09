V Liberci vystaví i první známku světa užitou první den platnosti

Liberec - Největší filatelistická akce roku v České republice se bude konat od středy do neděle v kavárně Pošta v Liberci. Na Národní výstavě poštovních známek bude k vidění i dopis s první známkou světa použitou v první den její platnosti. Takových je ve světě známo asi jen 20, řekl dnes ČTK předseda organizačního výboru výstavy Josef Chudoba.

První známka světa Black Penny, jednopencová černá známku s portrétem královny Viktorie, vyšla ve Velké Británii 6. května 1840. "Vyšla v nákladu 70 milionů kusů, dochovaných z prvního dne je ale velmi málo," uvedl Chudoba.

Na výstavě v Liberci to ale nebude jediná rarita, dalšími budou dopis od Roalda Amundsena z jeho expedice při dobývání Antarktidy nebo kapský trojúhelník, což je první trojúhelníková známka světa z roku 1853. "Je to obdoba Modrého Mauritia, jedná se o jednu z prvních afrických známek," uvedl Chudoba. Exemplář pro výstavu je podle něj unikátní v tom, že je to zkusmý tisk. "Návrh na později vydanou poštovní známku," dodal.

Jeden z výstavních panelů bude patřit i začátkům poštovnictví v českých zemích, které je podle filatelisty Víta Vaníčka spjato s rodem Habsburkům. Na objednávku u italského rodu Thurn-Taxisů byla poštovní služba zřízena v říjnu 1526 za císaře Ferdinanda I., když byl zvolen českým králem. Vaníček pro výstavu zapůjčil několik královských dopisů s vlastnoručním podpisem císařů, například od Rudolfa II. či Marie Terezie. Má tam i dopis poslaný první den platnosti první rakouské poštovní známky z 1. června 1850 i z posledního dne platnosti této emise, tedy z 1. listopadu 1858.

Na pětidenní výstavě bude zhruba 100 exponátů soutěžních a přes 20 raritních od libereckých sběratelů. "Nejdražší věci, co jsou na výstavě, jsou v milionech korun," dodal Chudoba.