Česká Lípa (Českolipsko) - V landartovou dílnu se už podruhé proměnil Městský park v České Lípě. Akci zaměřenou na tvorbu z přírodních materiálů uspořádal Geopark Ralsko, který se tímto způsobem snaží lidem ukázat přírodní umění a možnosti, jak lze oživit veřejný prostor. Součástí programu byly nejrůznější výtvarné dílny určené nejen dětem, ale i dospělým. Nechyběli ale ani výtvarníci, kteří vytvářejí svá umělecká díla bez nástrojů jen prostým vyvažováním kamenů.

"Stone balancing, neboli vyvažování kamenů do komínků nebo do mužíků, jak jsou třeba na Slovensku na horách, pochází ze severu. Severské kmeny tím značily cesty a svá loviště, takže je to poměrně stará technika," řekl ČTK lektor stone balancingu Jan Macek. Návštěvníci měli dnes možnost si tuto uměleckou disciplínu vyzkoušet od nejjednoduššího vybalancování jediného kamene, až po komínek složený ze šesti oblázků. "Je to nazýváno relaxační a někdy až meditační technikou," poznamenal Macek.

Až neskutečné byly skulptury, které prostým vybalancováním kamenů v parku vytvářel Rudolf Novák. "Je to trošku návykové," přiznal ČTK výtvarník. Zatímco jeho kolega rád skládá do výšky a v minulosti už dokázal vybalancovat komín čtyři metry vysoký, dál nemohl protože mu "skončily štafle", Novák dává přednost složitějším, až nepravděpodobným tvarům. Ani se u nich často nechce věřit, že drží pohromadě jenom díky rovnováze bez použití lepidla nebo jiného spojovacího materiálu. Přesvědčit se o tom ale mohla návštěvnice, která jedno z takových děl chtěla vyfotit. Před jejíma očima se rozpadlo, aniž se ho dotkla.

Geopark Ralsko se soustředí na realizaci specifického uměleckého odvětví - land artu - umění, které vychází z charakteru daného místa a pracuje s přírodními materiály. "Máme za sebou již tři landartové festivaly v zaniklé obci Jabloneček v Ralsku a plánujeme další. Na těchto festivalech se potkává hudba, tvoření, řemesla, poezie pod širým nebem. Akce v městském parku v České Lípě se koná podruhé a doufáme, že přilákáme k přírodnímu umění další lidi, kteří by k nám do Ralska třeba nedorazili," řekla za organizátory festivalu Lenka Mrázová z Geoparku Ralsko.