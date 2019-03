Lačnov (Vsetínsko) - Na loukách a v zahradách v Lačnově na Vsetínsku rozkvetl vzácný šafrán bělokvětý. V obci a jejím okolí je 18 významných lokalit s šafránem, z toho dvě jsou chráněné. Jsou to desetitisíce květů, není možné je spočítat, řekl dnes ČTK Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí.

"Hledali jsme místo, kde je výskyt šafránu nejhustější. Na jednom metru čtverečním bylo až 247 kvetoucích jedinců. Bylo to poblíž úlů, jsou to zpravidla udržované soukromé zahrady, kde se lidé o to starají a mají včely," uvedl Orálek.

Šafránům se daří na loukách, které jsou jednou nebo dvakrát ročně pokoseny nebo jsou spásány. "Šafrán nesnese hnojení, taky orání," uvedl Orálek. Podle něj je Lačnov co do výskytu šafránu bělokvětého nejvýznamnější oblastí v republice.

K nejvýznamnějším místům v Lačnově patří například louka za školou nebo na Sucháčkových pasekách. Nejvýše položeným místem jsou Vařákovy paseky ve výšce 700 metrů nad mořem, které byly za druhé světové války vypáleny. "Zůstaly tam čtyři rostliny, 20 let jsme tu lokalitu udržovali a nyní je tam přes tisíc rostlin," uvedl Orálek.

Chráněná rostlina bývá poslem jara, letos vykvetla v běžném termínu, většinou se květy objeví v polovině či ke konci března. Loni například šafrán vykvetl až první dubnový den. Podle statistik ochránců přírody za poslední roky vykvetl šafrán nejdříve v roce 2014, a to 12. března. Nejpozději se květy objevily v roce 2013, vykvetly až 12. dubna. Na "koberce" květin se každoročně jezdí dívat spousta lidí, šafrány lákají také fotografy.

Šafrán není původní rostlinou, pravděpodobně se do Lačnova dostal z alpské oblasti v době napoleonských válek s krmivem pro koně či na vozech formanů. Rozmnožuje se snadno semeny, která se sem dostala právě se senem z alpských luk. V regionu roste také šafrán karpatský, který kvete o něco později, vyskytuje se v Zubří a na Kohútce, hojnější je podle Orálka na Slovensku.