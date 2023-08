V kutnohorské kostnici dokončují první z pyramid z lidských kostí

Kutná Hora - V kutnohorské kostnici dokončují odborníci sestavování první ze čtyř pyramid z lidských kostí, která je v severozápadní části. Rozebrali ji před čtyřmi lety kvůli opravě statiky kostela. Ostatky začali do dolní kaple sedlecké kostnice vracet loni v červenci. Nyní chystají sestavení posledního patra pyramidy. Před několika týdny rovněž začali s rozebíráním druhé pyramidy, řekla dnes ČTK Radka Krejčí ze sedlecké farnosti.

Odborníci museli lebky a kosti, pocházející od obětí moru a husitských válek, po rozebrání očistit a ošetřit. Kvůli lepšímu zajištění nově sestavovaných pyramid je staví na dřevěnou konstrukci. "Původně jsme mysleli, že vše stihneme znovu sestavit do konce loňského roku, ale ukázalo se, že to není reálné, je to mravenčí práce, jenom spodní patro se stavělo natřikrát," řekla Krejčí.

Nyní restaurátoři chystají zahájit práce na sestavování posledního čtvrtého patra první pyramidy. "Vůbec jsme nevěděli, jak ho poskládat zpátky, objevilo se velké množství otázek, proto jsme se rozhodli posečkat a začít s rozebíráním protější jihozápadní pyramidy, kde na ty otázky hledáme odpovědi," řekla Krejčí. Příští týden by měli rozhodnout o konečné podobě posledního patra a pyramidu dokončit.

S rozebíráním druhé, jihozápadní, pyramidy začali restaurátoři letos v létě, nyní jsou zhruba ve dvou třetinách. "Proces je stejný, demontované části se odvážejí do externího depozitu, kde se konzervují, budeme zajišťovat statiku, opravíme klenební pole a výzdobu, postavíme dřevěnou konstrukci a nakonec ji obestavíme kostmi a lebkami," popsala Krejčí. Hrozí podle ní, že lebek a dlouhých kostí pro druhou pyramidu bude málo. "Nahrazovat je ale ničím nechceme, může se tedy stát, že nepohledové části jihozápadní pyramidy budou nedostavěné," řekla Krejčí.

Práce na sestavování pyramid v někdejší hřbitovní kapli ze 14. století jsou součástí rozsáhlé obnovy kostnice započaté v roce 2014. Stály dosud 92 milionů korun, náklady si hradí farnost sama. Jedna pyramida včetně opravy klenebního pole například vychází na 21 milionů korun. Sedlecká kostnice, která je oblíbeným turistickým cílem, zůstává po celou dobu oprav přístupná veřejnosti. Loni ji navštívilo 237.000 návštěvníků, v roce 2019 jich bylo téměř půl milionu. Letos se podle Krejčí návštěvnost postupně vrací na předcovidovou úroveň, mohla by dosáhnout až 300.000 návštěvníků.