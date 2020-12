V Krkonoších vyjela rakev na protest proti uzavření areálů

Horní Maršov (Trutnovsko) - Ubytovatelé a další podnikatelé v Krkonoších dnes dopoledne vyjeli po horách se symbolickou rakví na protest proti vládnímu uzavření lyžařských areálů a podnikání ve službách na horách. Akci nazvanou Rakev za Krkonoše zahájili v Harrachově. Postupně dnes s rakví objedou všechna hlavní střediska hor. Do rakve si každý, kdo nesouhlasí s vládními opatřeními, může zatlouci hřebík. Může také podepsat petici. ČTK to dnes řekl iniciátor akce a spolumajitel krkonošské Lysečinské boudy u Horního Maršova Karel Chotek.

Vláda ode dneška zpřísnila protikoronavirová opatření. Zastavil se tak i provoz lyžařských vleků a dalších turistických služeb. Hotely a penziony jsou uzavřené již od 18. prosince. Platnost přísnějších opatření je zatím nastavena do 10. ledna.

Symbolickou černou dřevěnou rakev organizátoři protestu vezou na přívěsném vozíku za automobilem. V Harrachově je přišla podpořit zhruba stovka lidí z řad hoteliérů, hospodských, vlekařů a dalších podnikatelů na horách. "Pod petici Za normální svět - otevřeme Česko se v Harrachově podepsalo 92 lidí. Takový zájem jsme nečekali," řekl Chotek. Většina lidí si do rakve zatloukla hřebíček, někteří si přinesli svá kladívka i velké hřebíky. K podpisu petice, s níž přišli autoři iniciativy za zachování provozu restaurací Chcípl pes, si lidé přinesli i vlastní propisky.

"Chceme, aby si vláda uvědomila, že toto uzavření je posledním hřebíčkem do rakve podnikání v Krkonoších. Nikdo už nemá peníze na to, aby byl schopen to dál financovat. Jedinou cestou, jak to ještě zachránit, je opětovné otevření," řekl Chotek. Cílem protestu je podle něj získat pod petici alespoň 10.000 podpisů, aby vláda začala s podnikateli jednat.

Iniciátoři protestu nevěří, že po 10. lednu se podnikání na horách uvolní. "Další chaotické nařízení vlády není podložené faktem, že by se v našich horách nakazili lidé a šířili odtud nákazu nemoci covid-19. Novým nařízením zhasíná světlo naděje pro celé hory," uvedl Chotek v prohlášení. Situace na horách je podle něj dramatická a vláda mnoho podnikatelů na horách postavila do likvidační situace.

Výpadkem silvestrovských pobytů vzniká podle Chotka vlekařům, ubytovatelům, stravovacím zařízením a dalším službám nenávratná škoda, kterou nelze nahradit žádnou finanční kompenzací od státu. Období kolem vánočních svátků a silvestra tvoří u většiny horských podnikatelů ze zimy až 40 procent tržeb, jde o nejsilnější část roku.

Z Harrachova vede trasa protestu přes Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Malou Úpu, Horní Maršov, Janské Lázně a Černý Důl do Vrchlabí, kde skončí po 19:00.