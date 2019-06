V Krásné na Jablonecku skončila rekonstrukce Kittelova domu

Pěnčín (Jablonecko) - V Krásné na Jablonecku skončila po 15 letech rekonstrukce Kittelova domu, jemuž se přezdívá Burk. Pro veřejnost se dvoupatrová stavba spjatá s postavou místního léčitele a ranhojiče Eleazara Kittela otevře během letních prázdnin. "Stavebně je dům dokončen, v současné době ale ještě vyřizujeme všechny náležitosti ke kolaudaci, aby mohl být v řádném provozu," řekl ČTK Jan Sedlák, který na rekonstrukci domu dohlíží.

Rozlehlou roubenou stavbu z roku 1747 koupila obec Pěnčín, pod níž Krásná patří, před 15 lety. V té době byla památka v havarijním stavu a hrozilo ji zřícení. Ročně do její záchrany dávala obec minimálně milion korun. "Samozřejmě to nevzbuzovalo jen kladné ohlasy, jak obyvatel, tak i některých zastupitelů. Osobně to ale vnímám jako důležitou investici do budoucna pro rozvoj cestovního ruchu," řekl ČTK starosta Pěnčína Ivan Matějček. Dům, v němž léčitel známý jako Faust Jizerských hor žil, by podle odhadu starosty mohl ročně přilákat kolem 10.000 turistů.

Kittel měl v domě pitevnu, lidské kostry, skleník se vzácnými bylinami i lázně. Prováděl vodoléčbu dříve něž Kneipp nebo Priessnitz a operoval oči. "Určitě bude lákadlem Kittelova zahrádka a dům je dělaný tak, že severní část je expoziční, kde je i informační centrum. A jižní část bude spíše zážitková, to znamená, že bychom se chtěli hodně orientovat na dílny pro děti, mládež," uvedl Sedlák. Například by tam měl být hrnčířský kruh.

Málokterá postava je opředena tolika mýty a pověstmi jako Kittel. Jeho léčitelské úspěchy byly tak velké, že se v Čechách o lidech na smrt nemocných říkalo: "Tomu ani Kittel nepomůže." Pro své neobyčejné schopnosti a bohatství ho lidé podezírali ze spolčení s ďáblem. Aby prý zachránil svou zaprodanou duši, nechal vedle svého domu ke stáru postavit i školu, studánku, faru a kostel.

Obnova Burku stála kolem 50 milionů korun a přispěly na ni i evropské fondy. Dotaci obec získala také na poslední nejnákladnější etapu, jež zahrnovala práce hlavně uvnitř domu. Vyžádaly si zhruba 19 milionů. "Získat peníze nebylo jednoduché, snažili se o to i předchozí zástupci obce a naštěstí se to po dlouhém boji a vyjednávání před třemi lety povedlo," uvedl starosta.

Rekonstrukce se podle Sedláka povedla. "Měli jsme z toho obavy, ale jsem mile překvapen. A myslím, že jsme se všichni dost věcí naučili," podotkl. Za křest ohněm například označil vytváření hliněných omítek. "Místy se to dělalo třeba pětkrát šestkrát," řekl. Podařilo se také zachovat patrovou černou kuchyň, takových na severu Čech už moc není. Dům ale nevypadá přesně jako za doby, kdy v něm žil Kittel. Některé pozdější úpravy zůstaly zachovány, třeba kování je z 19. století.