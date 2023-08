V Jihlavě vystavuje dlouholetý fotoreportér ČTK Luboš Pavlíček

Jihlava - Ve vestibulu krajského úřadu v Jihlavě vystavuje své reportážní snímky fotograf Luboš Pavlíček. Ve výběru nazvaném Čtvrtstoletí v četce představuje na více než 60 fotografiích dění především na Vysočiny. Fotografováním se profesionálně zabývá přes 30 let a je také dlouholetým spolupracovníkem České tiskové kanceláře (ČTK). Stabilní tým zkušených fotografů je podle šéfredaktorky zpravodajství ČTK Radky Matesové Markové pro práci zpravodajské agentury důležitý.

"Je to samozřejmě velká výhoda, u četkařů obzvlášť, protože jsou to lidi, kteří musejí pokrýt pokud možno všechno, co se v jejich kraji děje. A my si kolegů, kteří u nás vydrží tak dlouho jako Luboš (Pavlíček), nesmírně vážíme, protože mají neocenitelné kontakty, znají svůj kraj naprosto dokonale, což koneckonců tato výstava ukazuje," řekla při dnešní vernisáži šéfredaktorka.

Vystavené reportážní snímky pořízené od roku 2001 připomínají i významné biatlonové závody v Novém Městě na Moravě nebo návštěvy prezidentů v kraji. Jedním z nejemotivnějších pracovních úkolů pro Pavlíčka bylo dokumentování hromadné nehody na dálnici D1 v roce 2008. "To byla událost, která ve mně doteď rezonuje. Nebyl to adrenalin, byl to šok. Okamžik, kdy vidíte 300 metrů hromady šrotu, mezi tím pobíhají záchranáři, odlétají vrtulníky, sněží, fouká, je tam spousta zmatených lidí, kteří nevědí, co mají dělat. Do toho jsem se vyboural, protože napadlo půl metru sněhu. Na něco takového budu jednoznačně vzpomínat do konce života," řekl Pavlíček.

Dvaapadesátiletý fotograf, absolvent střední strojírenské školy, začínal jako grafik a fotograf Jihlavských listů, následně spolupracoval s Českou tiskovou agenturou a později s Českou tiskovou kanceláří. Rodák z Jihlavy žije v nedaleké Třešti. Jen v ČTK má desetitisíce publikovaných fotografií, převážně z Vysočiny a sousedního Jihomoravského kraje. Výstava věnovaná čtvrtstoletí jeho práce v agentuře už byla ve vstupních prostorách Poslanecké sněmovny, zájem o ni po Jihlavě projevila další města na Vysočině. V Jihlavě bude přístupná do 30. srpna.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti. Její tým interních fotografů a těch, co s agenturou dlouhodobě spolupracují, je okolo 25. "Přestože mít tak rozsáhlý fotografický tým, jako má ČTK, je nákladné, uvědomujeme si, že je to nesmírně důležité pro naše mediální i nemediální klienty. Nadále tím budujeme náš rozsáhlý fotoarchiv, který je největší svého druhu v republice," řekla Matesová Marková.