V Izraeli a na Západním břehu roste napětí, Palestinci poničili svatyni

Jeruzalém - Zhruba stovka Palestinců v sobotu večer nakrátko založila požár a pokusila se zničit svatyni na okupovaném Západním břehu Jordánu uctívanou Židy. Izraelské síly po sérii nedávných palestinských útoků v Izraeli provádějí novou operaci v palestinském městě Džanín a jeho okolí. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví při jejich zásahu zemřela 40letá Palestinka. S odvoláním na prohlášení izraelské armády to dnes uvedla agentura AP, podle které v Izraeli narůstá napětí.

"Izraelské ozbrojené síly v současné době provádějí operaci ve městě Džanín," uvedla armáda v prohlášení. Džanín je považovaný za jednu z hlavních bašt palestinských ozbrojených frakcí na okupovaném Západním břehu Jordánu. Palestinská tisková agentura WAFA informovala v souvislosti s razií o devíti zatčených v nedaleké vesnici Jabad.

Při zásahu izraelské armády u vesnice Húsán zemřela 40letá Palestinka Ghada Sabatineová, která měla šest dětí. Izraelská armáda potvrdila, že vojáci zahájili palbu na spodní část těla ženy, protože se "podezřele" pohybovala směrem k nim. Incident prý vyšetří.

Mezi Palestinci a Izraelci se stupňuje napětí od chvíle, kdy pro muslimy před několika dny začal postní měsíc ramadán, který se letos překrývá s významnými židovskými a křesťanskými svátky. Izraelské bezpečnostní složky jsou kvůli napjaté situaci ve stavu zvýšené pohotovosti. Loni během ramadánu docházelo k pravidelným nočním střetům Palestinců s izraelskou policií. Násilnosti spolu se snahou Izraelců vystěhovat desítky palestinských rodin z jejich domovů ve východním Jeruzalémě nakonec v květnu vedly k 11 dnů trvající čtvrté válce mezi Izraelem a militantní skupinou Hamás, která vládne v Pásmu Gazy.

Zhruba stovka Palestinců se v sobotu pozdě večer vydala do svatyně, kde je údajně hrobka biblického patriarchy Josefa, založila zde požár a rozbila části hrobky, než ji palestinské bezpečnostní síly rozehnaly. Oznámil to dnes mluvčí izraelské armády Ran Kochav. Na fotografiích, které se šíří na sociálních sítích, jsou vidět rozbité a ohořelé části hrobky uvnitř svatyně. Incident na twitteru odsoudil izraelský ministr obrany Benny Gantz i šéf izraelské diplomacie Jair Lapid. Premiér Naftali Bennett uvedl, že ho snímky šokovaly, a prohlásil, že Izrael vypátrá pachatele a škody opraví.

Svatyně, která je podle některých názorů místem posledního odpočinku biblického patriarchy Josefa, ač někteří historici to zpochybňují, leží na okraji Nábulusu na okupovaném Západním břehu Jordánu. Nachází se v takzvané zóně A, která je oficiálně plně pod palestinskou samosprávou. Svatyně je častou příčinou sporů a napětí. Izraelská armáda v koordinaci s palestinskou policií několikrát za rok provází k hrobce židovské poutníky.

V sobotu přišel jeden Palestinec o život a několik dalších utrpělo zranění při operaci izraelské armády v uprchlickém táboře v Džanínu. Muž, který zemřel, byl členem teroristické skupiny Islámský džihád. Izraelci prováděli razii kvůli čtvrteční střelbě v Tel Avivu. Při útoku zemřeli tři lidé, izraelská policie atentátníka zastřelila.

Izrael později oznámil řadu opatření, která mají zpřísnit kontrolu nad oblastí Džanínu, včetně uzavření izraelských přechodů do města, omezení vstupu a odchodu z města a zvýšení bezpečnostních kontrol v oblasti. "Uděláme vše, co bude třeba, tak dlouho, jak to bude nutné, a kdekoli to bude nutné, abychom obnovili bezpečnost," řekl náčelník generálního štábu armády Aviv Kochavi. Izraelský premiér později svému kabinetu oznámil, že Izrael přechází do ofenzívy proti teroristickým útokům.