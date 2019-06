V havířském průvodu šlo Jihlavou asi 1000 lidí

Jihlava - Zhruba 1000 lidí v Jihlavě kráčelo v slavnostním havířském průvodu, který byl součástí 23. setkání hornických měst a obcí ČR. Na setkání se sjelo asi 50 hornických spolků se 700 členy z ČR, Německa, Polska i Ukrajiny. ČTK to dnes řekl Milan Kolář ze spolku Jihlavský havířský průvod.

V průvodu kráčely kostýmované postavy typické pro jihlavský průvod i členové spolků. V průvodu šlo i 200 dětí. "Je to dost vzácné samo o sobě, chodíme vzácně, je velmi pracné obléci a nažehlit oblečení na 200 dětí. Je to stoletá tradice a teď umocněná tím, že to bylo setkání hornických měst, které je tu jednou za deset let," řekl Kolář.

První průvod prošel městem za tmy 21. června, druhý dnes. Průvod bude také součástí pouti ke svatému Jánu 23. června. Akce nabízí i koncerty, divadla nebo výstav. "Včera jsme šli večer, což bylo jedinečné, to jsme nikdy nechodili, za tmy. Byla to svatojánská noc, trošku Sen noci svatojánské. V ulicích euforie, nadšení, město žilo, lidé mi děkovali na ulicích. Nechal jsem na tom duši, ale rád. Dnes jsme šli z náměstí do parků a pivovaru, schovat se pod stromy," řekl Kolář.

Na havířský průvod upozorňuje i výstava v Muzeu Vysočiny Jihlava. Ukazuje 22 originálních kostýmů, ve kterých lidé v průvodu chodili. Oděvy symbolizují typy postav, které v průvodu kráčely v roce 1899, kdy jeho upadající slávu obnovil Johann Haupt, majitel fotoateliéru a historik.

Průvod odkazující na hornickou minulost města je na seznamu nejvýznamnějších projevů tradiční lidové kultury na Vysočině. Byl součástí oslav 1000. výročí domnělého založení Jihlavy v roce 1799. Po sto letech ale zvyk kostýmovaného průvodu zakončeného mší upadal. Renesanci prožil v roce 1899 a až do druhé světové války byl součástí kulturního dění ve městě. V roce 1944 procházel Jihlavou havířský průvod na dlouhou dobu naposledy. Konal se výjimečně na konci 50. a v 60. letech 20. století při oslavách Dne horníků. Jeho moderní etapa se začala psát v roce 1999, kdy ho obnovil spolek Jihlavský havířský průvod. Od té doby se koná pravidelně.